۶۰۰ کیلومتر از جاده های آذربایجان غربی آسفالت شد

ارسلان شکری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون، با اعتباری بالغ بر ۲۸ هزار و ۵۱۶ میلیارد ریال، عملیات لکهگیری و روکش آسفالت در محورهای مختلف استان اجرا شده است.
وی با بیان اینکه از این میزان، حدود ۷۰ کیلومتر در مسیر منتهی به پایانه مرزی تمرچین انجام گرفته است، ادامه داد: هماکنون عملیات لکهگیری و روکش آسفالت به طول ۳۳۳ کیلومتر با اعتباری معادل ۵,۵۰۰ میلیارد ریال در دست انجام است.
شکری خاطرنشان کرد: نگهداری و بهسازی مستمر راههای آذربایجانغربی، علاوه بر افزایش ایمنی سفرهای جادهای، نقش مهمی در تسهیل جابهجایی بار و مسافر و همچنین توسعه اقتصادی استان ایفا میکند.
وی از جابهجایی بیش از ۴ میلیون و ۵۸۱ هزار تن کالا توسط ناوگان باری استان طی پنجماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: این میزان کالا در قالب نزدیک به ۳۳۳ هزار سفر جابهجا شده است.
شکری با اشاره به اینکه سیمان بیشترین سهم جابهجایی را در این مدت به خود اختصاص داده است، اظهار کرد: طی این بازه بیش از یک میلیون و ۴۷۹ هزار تن سیمان در قالب نزدیک به ۸۹ هزار سفر حمل شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی ادامه داد: در این مدت همچنین ۱۹۵ هزار تن انواع کالاهای اساسی در قالب ۷ هزار سفر توسط ناوگان حملونقل استان جابهجا شده است.
وی از ثبت ۳۲۱ مورد تخلف در حوزه حملو نقل کالا خبر داد و گفت: از این تعداد، ۲۵ مورد مربوط به ماده ۲۵، ۱۵۵ مورد ماده ۱۱ و ۱۴۱ مورد ماده ۱۴ بوده است.
