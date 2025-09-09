  1. استانها
توسعه شبکه راه‌های روستایی انزلی در دستور کار راهداری گیلان

رشت- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان از اجرای چند پروژه عمرانی در حوزه راه‌های روستایی شهرستان بندرانزلی خبر داد.

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای چند پروژه عمرانی در حوزه راه‌های روستایی شهرستان بندرانزلی خبر داد و گفت: توسعه شبکه راه‌های روستایی انزلی در دستور کار راهداری گیلان است.

وی افزود: در روستای شیل‌سر عملیات زیرسازی و آسفالت به طول ۷۰۰ متر با اعتباری بالغ بر ۳/۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی در حال انجام است.

مرادی ادامه داد: در روستای معاف نیز پروژه زیرسازی و روکش آسفالت به طول ۱۲۰۰ متر با صرف اعتباری حدود ۵/۵ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

وی گفت: همچنین در روستای اشبلا، عملیات زیرسازی و آسفالت به طول ۱۳۰۰ متر با اعتباری معادل ۶ میلیارد تومان در دست اجرا قرار دارد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان با بیان اینکه این اقدامات در راستای بهبود دسترسی روستاییان و ارتقای سطح خدمات حمل‌ونقل انجام می‌شود، افزود: توسعه و بهسازی راه‌های روستایی از اولویت‌های اصلی راهداری استان است.

