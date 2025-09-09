فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای چند پروژه عمرانی در حوزه راه‌های روستایی شهرستان بندرانزلی خبر داد و گفت: توسعه شبکه راه‌های روستایی انزلی در دستور کار راهداری گیلان است.

وی افزود: در روستای شیل‌سر عملیات زیرسازی و آسفالت به طول ۷۰۰ متر با اعتباری بالغ بر ۳/۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی در حال انجام است.

مرادی ادامه داد: در روستای معاف نیز پروژه زیرسازی و روکش آسفالت به طول ۱۲۰۰ متر با صرف اعتباری حدود ۵/۵ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

وی گفت: همچنین در روستای اشبلا، عملیات زیرسازی و آسفالت به طول ۱۳۰۰ متر با اعتباری معادل ۶ میلیارد تومان در دست اجرا قرار دارد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان با بیان اینکه این اقدامات در راستای بهبود دسترسی روستاییان و ارتقای سطح خدمات حمل‌ونقل انجام می‌شود، افزود: توسعه و بهسازی راه‌های روستایی از اولویت‌های اصلی راهداری استان است.