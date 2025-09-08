  1. هنر
فیلم-کنسرت «ارباب حلقه‌ها» برگزار می‌شود

جزئیات اجرای فیلم-کنسرت «ارباب حلقه‌ها» در تهران اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، فیلم-کنسرت «ارباب حلقه‌ها» ۲۳ شهریور در تهران برگزار می‌شود. در این کنسرت با حضور ۱۵۰ نوازنده و گروه کرال تعدادی از موسیقی‌های خاطره‌انگیز سه‌گانه «ارباب حلقه‌ها» از ساخته‌های هاوارد شور آهنگساز کانادایی برای مخاطبان نواخته می‌شود.

فیلم-کنسرت بزرگ «ارباب حلقه‌ها»، یکشنبه، ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ در ۲ سانس ۱۹:۱۵ و ۲۲:۱۵ در اسپیناس پالاس تهران برگزار می‌شود.

سینا خیرآبادی رهبر ارکستر، وحید خالقی تهیه‌کننده، سینا صالحی مدیر هنری، علی مقدم کارگردان و مدیر پروژه همراه با ۱۵۰ نوازنده و گروه کرال گروه کنسرت را تشکیل می‌دهند.

هدف از فیلم-کنسرت «ارباب حلقه‌ها» و «هری پاتر»، اجرایی فراتر از کنسرت و سینما برای مخاطبان است. در این کنسرت که توسط فیدیبو برگزار می‌شود لحظات خاطره‌انگیز سه‌گانه «ارباب حلقه‌ها» به نمایش گذاشته می‌شود. همچنین سعی شده با هماهنگی دقیق صدا و تصویر، تجربه‌ شنیداری-دیداری متفاوت و باکیفیتی برای مخاطبان رقم بخورد.

بلیت‌ فروشی این کنسرت از دوشنبه ۱۷ شهریور ساعت ۱۸ آغاز می‌شود.

