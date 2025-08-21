اجرای دوباره پروژه «هری پاتر» در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر ، فیلم-کنسرت بزرگ هری پاتر ساعت ۱۹:۱۵ و ۲۲:۱۵ روز چهارم شهریور برای یک بار دیگر در سالن اسپیناس پالاس تهران برگزار میشود.
در این رویداد بیش از ۱۰۰ نوازنده و گروه کرال، موسیقیهای خاطرهانگیز فیلمهای هری پاتر اثر آهنگسازان برجستهای چون جان ویلیامز، پاتریک دویل، نیکلاس هوپر و الکساندر دسپلا را اجرا میکنند. همزمان با اجرای موسیقی، صحنههای بهیادماندنی فیلمهای هری پاتر روی پرده به نمایش درمیآید.
رهبری ارکستر برعهده سینا خیرآبادی، تهیهکنندگی وحید خالقی و مدیریت هنری با سینا صالحی است.
