اجرای دوباره پروژه «هری پاتر» در پایتخت

پروژه تصویری موسیقایی «هری پاتر» با مدیریت سینا صالحی برای یک شب دیگر میزبان مخاطبان در یکی از مجموعه‌های اجرای موسیقی تهران می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر ، فیلم-کنسرت بزرگ هری پاتر ساعت ۱۹:۱۵ و ۲۲:۱۵ روز چهارم شهریور برای یک بار دیگر در سالن اسپیناس پالاس تهران برگزار می‌شود.

در این رویداد بیش از ۱۰۰ نوازنده و گروه کرال، موسیقی‌های خاطره‌انگیز فیلم‌های هری پاتر اثر آهنگسازان برجسته‌ای چون جان ویلیامز، پاتریک دویل، نیکلاس هوپر و الکساندر دسپلا را اجرا می‌کنند. همزمان با اجرای موسیقی، صحنه‌های به‌یادماندنی فیلم‌های هری پاتر روی پرده به نمایش درمی‌آید.

رهبری ارکستر برعهده سینا خیرآبادی، تهیه‌کنندگی وحید خالقی و مدیریت هنری با سینا صالحی است.

