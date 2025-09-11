به گزارش خبرنگار مهر، صدای بغض‌آلود مادران شهدا، روایت‌های تلخ پدرانی که عزیزانشان را در جنگ و ترور از دست دادند، و بیانیه‌های محکم قضات و حقوقدانان، همه در سالن دادگاه طنین‌انداز شد؛ دادگاهی که نه فقط یک جلسه حقوقی، بلکه به تعبیر بسیاری از حاضران «محکمه تاریخ» علیه جنایات آمریکا بود.

پیکرهای مطهر شهدا با دست‌ها و پاهای بسته در گورهای دسته‌جمعی عراق، خاطره تلخ منافقین و کودتای ۲۸ مرداد، و خون شهدای غواص، شهدای مدافع حرم و شهدای شاه‌چراغ، همه در این محکمه زنده شدند تا آمریکا به عنوان متهم اصلی تاریخ معاصر ملت ایران پاسخگو شود. رأی دادگاه صریح بود: محکومیت دولت آمریکا به پرداخت غرامت به ملت ایران.

در این راستا، قاضی مجید حسین‌زاده، رئیس دادگاه رسیدگی به پرونده جنایات آمریکا در ایران، در سخنان خود تأکید کرد: ایالات متحده آمریکا به دلیل ارتکاب رفتارهای همراه با تقصیر علیه اتباع ایرانی، ملزم به جبران خسارت‌های مادی، معنوی و تنبیهی است. اما دادگاه تنها یک جلسه حقوقی نبود؛ محفل دادخواهی ملت ایران بود.

روایت مسئولان و نهادهای حقوقی و خانواده شهدا از جنایات جنگ ۱۲ روزه

جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، تازه‌ترین رویارویی مستقیم رژیم صهیونیستی با جمهوری اسلامی ایران بود؛ جنگی کوتاه اما پر از خسارت، خون و شهادت. این نبرد از حملات موشکی رژیم صهیونیستی به مراکز غیرنظامی و زیرساخت‌های شهری آغاز شد و به سرعت ابعاد انسانی گسترده‌ای پیدا کرد. محله‌های مسکونی، مدارس و مراکز درمانی هدف قرار گرفتند و ده‌ها نفر از شهروندان بی‌گناه، از جمله زنان و کودکان، جان خود را از دست دادند.

در این جنگ، ایران نه‌تنها با قدرت نظامی و دفاعی خود پاسخ داد، بلکه صحنه مقاومت و ایثار مردم نیز نمایان شد و برگ دیگری بر دفتر مقاومت ملت ایران افزود. شهادت مظلومانه خانواده‌ها و آوارگی هزاران نفر از ساکنان مناطق هدف قرار گرفته، یادآور جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در دهه‌های گذشته است.

جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اگرچه در مدت زمان کوتاهی رخ داد، اما پیامدهای عمیقی بر افکار عمومی جهان گذاشت. این جنگ نشان داد که رژیم صهیونیستی همچنان پروتکل‌های بین‌المللی و قوانین بشردوستانه را نقض می‌کند و آمریکا نیز با حمایت سیاسی و نظامی از اسرائیل، شریک اصلی این جنایات است. دادخواهی امروز ملت ایران، امتداد همان مقاومت و پاسخی حقوقی و تاریخی به خون‌های به ناحق ریخته شده در این جنگ است.

در کنار میدان نظامی، دیپلماسی و رسانه‌ای، در دفاع مقدس ۱۲ روزه، نهادهای مختلف، در میدان نبرد حقوقی هم دست به کار شده اند برای مطالبه غرامت مادی و معنوی به نفع ملت ایران.

در همین راستا، حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه، از کارشناسی هزاران واحد مسکونی خسارت‌دیده خبر داد.

ناصر سراج، دبیر ستاد حقوق بشر نیز گفت: دوازده گزارش مستند تهیه کرده‌ایم و به کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مجامع بین‌المللی ارائه داده‌ایم.

مرتضی عبدی، معاون بین‌الملل مرکز وکلا قوه قضاییه، خطاب به افکار عمومی جهانی تأکید کرد: این روایت‌ها و اسناد، ابزار حقوقی قدرتمندی هستند. مردم می‌توانند با نوشتن، ایمیل زدن و شهادت دادن، این پرونده‌ها را در سطح بین‌المللی زنده نگه دارند.

در میان روایت‌ها، پدر شهید پارسا منصور هزارجریبی از شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بغضش شکست و گفت: اسرائیل و آمریکا پروتکل‌های بین‌المللی را رعایت نکردند. چرا غیرنظامی‌ها را می‌زنند؟ من پرونده را به دادگاه لاهه خواهم برد، حتی اگر ۲۰ سال طول بکشد. مطالبه دادخواهی تنها آغاز راهی است برای نبرد حقوقی علیه آمریکا و هم‌پیمانانش.

رهبر انقلاب نیز در ۲۵ تیرماه امسال بر همین مسیر تأکید کرده و فرمودند: اگر پیگیری این موضوع در دادگاه‌های داخلی و بین‌المللی ۲۰ سال هم طول بکشد، باید دنبال شود؛ یقه جنایتکار باید گرفته شود.

این روزها، دادگاه رسیدگی به جنایات آمریکا نه فقط یک پرونده حقوقی، بلکه تبدیل به نمادی از ایستادگی ملت ایران در برابر ظلم تاریخی شده است؛ دادگاهی که صدای خانواده‌های داغدار را به گوش جهان رسانده و راهی تازه برای عدالت‌خواهی در عرصه بین‌المللی گشوده است.