روزنامه صهیونیستی گزارش افشاگرانه درباره «منافقین» را حذف کرد

خبرگزاری مهر، گروه بینالملل: مرداد ماه امسال روزنامه صهیونیستی «تایمز آو اسرائیل» در گزارشی که مهر تائید بر اسناد ارائه شده در دادگاه رسیدگی به جنایات منافقین بود، افشا کرد که منافقین به طور کامل از سوی سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) تامین مالی، تسلیحاتی و آموزشی شدهاند و همچنین در اعترافی آشکار اعلام کرد که رژیم صهیونیستی از منافقین به عنوان نیروی نیابتی میدانی در عملیاتهای خرابکارانه در داخل ایران استفاده میکند.
اما اکنون این گزارش افشاگرانه حذف شده است؛ حذف این گزارش از تایمزآواسرائیل در وهله نخست نشان از وحشت منافقین بهخاطر رسوایی بیشتر در جامعه ایران و نگرانی از اسناد ارائه شده در دادگاه منافقین دارد.
و دوم اینکه حذف این افشاگری از روزنامه مذکور بهدلیل فشار منافقین و تایید دیگری بر ارتباط و مراودات نزدیک این گروهک با صهیونیستها است.
تایمز آو اسرائیل درباره رویکرد تلآویو علیه ایران، با استناد به اسناد دادگاه اخیر منافقین در تهران نوشته بود که «این گروهک بهطور کامل از سوی موساد تأمین مالی، تسلیحاتی و آموزشی شده و در جمعآوری اطلاعات و اقدامات ضد امنیتی با آن همکاری داشته است.»
به نقل از مقامات آمریکایی نیز اعضای منافقین محل تردد و سکونت دانشمندان هستهای ایران را شناسایی و اطلاعات را در اختیار موساد گذاشتهاند.
روزنامه مذکور با اذعان به نبود پایگاه مردمی منافقین تاکید کرد که رژیم صهیونیستی از آنها صرفاً بهعنوان «نیروی نیابتی میدانی» در عملیات خرابکارانه داخل ایران استفاده میکند.
حجتالاسلاموالمسلمین مداح، وکیل شکات در سیوششمین جلسه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین، در جایگاه قرار گرفت و با ارائه مستنداتی از خیانتهای اطلاعاتی و امنیتی این سازمان به دادگاه، گفت: نشریه مجاهد در شمارههای مختلف از جمله شماره ۱۲۹ (صفحه ۷)، شماره ۲۰۱ (صفحه ۲۳) و شماره ۲۱۱ (صفحه ۱۷) به صراحت از اقدامات جاسوسی خود سخن گفته است. یکی از اعضای جداشده سازمان به نام آقای صمد نظری، در خصوص همکاری این گروه با رژیم بعث عراق افشاگریهایی کرده و تأکید دارد که اعضای سازمان با استفاده از تماسهای تلفنی با منازل، ادارات و پایگاههای نظامی و انتظامی، اطلاعات جنگی را بهدست میآوردند و این اطلاعات را در اختیار «رجبی» میگذاشتند تا به عنوان پیشکش به «صاحبخانه» که منظور صدام حسین است تقدیم شود.
مداح همچنین به اسناد مربوط به فعالیت جاسوسی سازمان اشاره کرد و اظهار کرد که «از سال ۱۳۸۱، بهمحض خروج نام این گروه از فهرست سازمانهای تروریستی آمریکا، عملاً بهعنوان پیمانکار اطلاعاتی اسرائیل و ایالات متحده در حوزه هستهای ایران عمل کردهاند. هدف اصلی آنان تخریب زیرساختهای علمی و ترور دانشمندان هستهای ما بوده است.» (مشروح و جزئیات این دادگاه را اینجا بخوانید.)
