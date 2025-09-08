چشم انتظاری ساپینتو برای اضافه شدن یک بازیکن به استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، رستم آشورماتوف مدافع ازبکستانی تیم فوتبال استقلال، که در اردوی ترکیه دچار مصدومیت شده بود، ریکاوری و تمرینات آماده‌سازی خود را با موفقیت پشت سر گذاشته است و ریکاردو ساپینتو اعلام کرد که آشورماتوف حداکثر تا دو الی سه هفته دیگر به تمرینات تیم اضافه خواهد شد.

سرمربی استقلال در این باره گفت: آشورماتوف روند ریکاوری بسیار خوبی داشته و با تمرینات اختصاصی و پیگیری‌های پزشکی، آماده بازگشت به جمع تیم شده است. حضور او باعث تقویت خط دفاعی استقلال خواهد شد.

ساپینتو تاکید که با بازگشت آشورماتوف به تمرینات گروهی او مشکلی در خط دفاع نخواهد داشت و تمام بازیکنان مدنظرش در این پست جذب شده‌اند.