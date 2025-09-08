  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۰:۰۸

چشم انتظاری ساپینتو برای اضافه شدن یک بازیکن به استقلال

چشم انتظاری ساپینتو برای اضافه شدن یک بازیکن به استقلال

سرمربی تیم فوتبال استقلال ابراز امیدواری کرد که بتواند هرچه سریعتر مدافع ازبکستانی خود را در تمرینات گروهی ببیند.

به گزارش خبرنگار مهر، رستم آشورماتوف مدافع ازبکستانی تیم فوتبال استقلال، که در اردوی ترکیه دچار مصدومیت شده بود، ریکاوری و تمرینات آماده‌سازی خود را با موفقیت پشت سر گذاشته است و ریکاردو ساپینتو اعلام کرد که آشورماتوف حداکثر تا دو الی سه هفته دیگر به تمرینات تیم اضافه خواهد شد.

سرمربی استقلال در این باره گفت: آشورماتوف روند ریکاوری بسیار خوبی داشته و با تمرینات اختصاصی و پیگیری‌های پزشکی، آماده بازگشت به جمع تیم شده است. حضور او باعث تقویت خط دفاعی استقلال خواهد شد.

ساپینتو تاکید که با بازگشت آشورماتوف به تمرینات گروهی او مشکلی در خط دفاع نخواهد داشت و تمام بازیکنان مدنظرش در این پست جذب شده‌اند.

کد خبر 6584207
بهنام روان پاک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها