رونمایی از زوج جدید خط دفاعی استقلال در لیگ برتر

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در حالی در هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر شامگاه جمعه ۲۱ شهریور و از ساعت ۲۰ در ورزشگاه شهدای فولاد به مصاف استقلال خوزستان خواهد رفت که ترکیب خط دفاعی این تیم با تغییرات مهمی همراه خواهد شد.

رستم آشورماتوف مدافع ازبکستانی استقلال، همچنان دوران مصدومیت خود را پشت سر می‌گذارد و قادر به همراهی آبی‌پوشان در این مسابقه نیست. همچنین عارف غلامی دیگر مدافع استقلال نیز با مصدومیت مواجه است و شرایط حضور در دیدار حساس مقابل استقلال خوزستان را نخواهد داشت. از سوی دیگر، عارف آقاسی به دلیل حضور در اردوی تیم ملی و بازی‌های تورنمنت کافا و به دلیل خستگی به احتمال زیاد در این دیدار از ابتدا در ترکیب اصلی قرار نخواهد گرفت.

با توجه به این شرایط، به احتمال زیاد خط دفاعی استقلال شاهد زوج جدیدی خواهد بود. سامان فلاح و آرمین سهرابیان گزینه‌های اصلی ساپینتو برای حضور در قلب خط دفاعی هستند تا مقابل استقلال خوزستان به میدان بروند. این ترکیب می‌تواند فرصت مناسبی برای هر دو بازیکن باشد تا توانایی‌های خود را در شرایط رسمی و حساس به نمایش بگذارند.

سهرابیان در دو هفته ابتدایی برای استقلال به میدان رفت اما فلاح تنها در بازی مقابل تراکتور در سوپرجام در ترکیب استقلال قرار داشت.