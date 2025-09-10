خریدهای استقلال به یک شرط خوب هستند؛ ساپینتو و سه چالش مهم پیش رو

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تحت هدایت ریکاردو ساپینتو خود را برای دیدار حساس هفته سوم لیگ برتر مقابل استقلال خوزستان آماده میکند. شاگردان ساپینتو در هفته نخست موفق شدند با ارائه نمایشی قابل قبول، تیم تراکتور را شکست دهند اما در هفته دوم و در شرایطی که میزبان تیم ذوبآهن بودند، بازی پرهیجانی را برگزار کردند و در نهایت با نتیجه سه بر سه متوقف شدند تا دو امتیاز مهم خانگی را از دست بدهند.
در نقل و انتقالات تابستانی، استقلال با چالشهایی مواجه شد. عملکرد باشگاه در ابتدای این فصل نقل و انتقالات چندان رضایتبخش نبود و بسیاری از هواداران و حتی اعضای باشگاه از روند جذب بازیکن ابراز نارضایتی کردند. این وضعیت باعث شد علی نظری جویباری از مدیرعاملی باشگاه استعفا دهد. با این حال، با گذشت زمان و انجام مذاکرات موفق و جذب چند بازیکن مطرح خارجی، شرایط به نفع مدیریت باشگاه تغییر کرد و اکنون تیمی آماده و قدرتمند در اختیار کادر فنی قرار گرفته است.
با توجه به ترکیب بهبود یافته و انگیزه بالای بازیکنان، استقلال امیدوار است در دیدار پیشرو مقابل استقلال خوزستان نتیجهای مثبت کسب کند و روند خوب خود در لیگ برتر را ادامه دهد.
غلامرضا فتح آبادی کارشناس فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با وضعیت تیم استقلال اظهار داشت: با توجه به بازیکنان جدید خارجی که استقلال جذب کرده، به نظر میرسد این تیم در حال حاضر در شرایط بسیار خوبی قرار دارد. البته همهچیز بستگی به کادر فنی دارد و اینکه ریکاردو ساپینتو چگونه از این نفرات استفاده کند.
وی ادامه داد: رزومه بازیکنان نشان میدهد استقلال با طمانینه عمل کرده و نیازهایش در پستهای مختلف را شناسایی کرده است. استقلال باید هم در لیگ داخلی، هم در جام حذفی و هم در لیگ قهرمانان آسیا برای موفقیت تلاش کند. البته رقابت با تیمهای عربی و حتی تیمهای شرق آسیا سخت است و اگر باشگاههای ایرانی سرمایهگذاری جدی نکنند، کار دشوار خواهد بود. در بهترین حالت میتوانیم مقابل تیمهای درجه دو و سه آسیایی عملکرد خوبی داشته باشیم، اما برای جنگیدن با تیمهای بزرگ کار بسیار دشوار است.
فتح آبادی تصریح کرد: بعد از دوران فرهاد مجیدی، امیدوارم ساپینتو هم بتواند با این تیم رویایی دل هواداران استقلال را به دست بیاورد و با کسب جام آنها را خوشحال کند.
این کارشناس فوتبال در بخش دیگری از صحبتهایش درباره تیم ملی ایران و عملکرد شاگردان امیر قلعهنویی در تورنمنت کافا گفت: من یکی دو بازی تیم ملی را دیدم. انتقادها زیاد است اما باید توجه کنیم که آیا در باشگاههایمان جوانگرایی کردهایم؟ وقتی تیمها به بازیکنان ۳۵ تا ۳۸ ساله تکیه میکنند و بازیکنان جوان را پرورش نمیدهند، نتیجه همین میشود. آیا ما برای حضور در جام جهانی با چنین شرایطی فقط باید به مرحله دوم فکر کنیم؟ چرا نباید هدفمان رسیدن به مرحله سوم یا حتی بالاتر باشد؟ در گذشته تنها یک تیم از آسیا به جام جهانی میرفت و آن ایران بود، پس چرا حالا که سهمیه بیشتر شده توقعمان را پایین آوردهایم؟
او افزود: باید فدراسیون فوتبال و سایر ارگانها کمک کنند تا تیم ملی بازیهای تدارکاتی خوبی برگزار کند. الان تیم ملی نیاز دارد با تیمهای سطح بالا بازی کند تا نقاط ضعفش مشخص شود و بتوانیم با آمادگی بهتر در جام جهانی حاضر شویم.
پیشکسوت استقلال درباره داوری بازیهای اخیر تیم ملی نیز اظهار داشت: در بازیها دیدم که داور تصمیم اشتباهی گرفت اما با کمک کمکداور یا VAR اصلاح شد. اگر چنین نبود شاید فاجعه داوری رخ میداد.
وی همچنین تأکید کرد: کارشناسان میگویند قلعهنویی باید دستیارانش را تقویت کند یا تغییراتی بدهد. این نظرها قابل احترام است اما بهترین تصمیمگیرنده خود سرمربی است. مهم این است که بازیکنان تابع سرمربی و سرپرست باشند و در بازیهای دوستانه مقابل تیمهای بزرگ محک بخوریم؛ چه در کار دفاعی و چه در تحمیل تاکتیکهایمان.
فتحآبادی در پایان گفت: امیدوارم تیم ملی بتواند با برنامهریزی درست حتی به مرحله سوم جام جهانی هم صعود کند. ما باید همه پشت تیم ملی باشیم. همچنین امیدوارم استقلال، پرسپولیس، تراکتور و سپاهان هم نتایج خوبی کسب کنند تا شادی به خانههای مردم بازگردد. در این شرایط سخت اقتصادی، فوتبال میتواند تنها دلخوشی مردم باشد. به شخصه از همه شما خبرنگاران هم تشکر میکنم و امیدوارم روزهای خوبی در پیش داشته باشید.
