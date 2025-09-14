به گزارش خبرنگار مهر، رستم آشورماتوف مدافع ازبکستانی تیم فوتبال استقلال که در جریان اردوی پیش فصل این تیم در کشور ترکیه دچار مصدومیت شده و دیدارهای اخیر آبی‌پوشان را از دست داده بود، در تمرین شب گذشته (شنبه ۲۳ شهریور) پا به توپ شد.

او تمرینات اختصاصی خود را زیر نظر کادر پزشکی و بدنسازی استقلال در اردوی کیش انجام داد تا خبر خوشی برای هواداران و کادر فنی تیم باشد.

بازگشت این مدافع مستحکم به تمرینات، امیدواری‌ها برای حضور زودهنگام او در ترکیب استقلال را افزایش داده است. آشورماتوف یکی از خریدهای تأثیرگذار استقلال در فصل جاری محسوب می‌شود و غیبت او در هفته‌های اخیر نگرانی‌هایی برای کادرفنی ایجاد کرده بود.

استقلال در حال حاضر خود را برای دیدار حساس برابر الوصل امارات در چارچوب هفته نخست مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ آماده می‌کند. این مسابقه شامگاه چهارشنبه ۲۶ شهریور برگزار خواهد شد و آبی‌های پایتخت امیدوارند با بازگشت تدریجی بازیکنان مصدوم، بتوانند با قدرت بیشتری وارد این رقابت‌ها شوند.