ورزشگاه امام رضا از میزبانی استقلال حذف شد؛ رقابت بین پارس و شهرقدس

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ با تیم‌های الوصل امارات، المحرق بحرین و الوحدات اردن هم‌گروه است و شاگردان ریکاردو ساپینتو در این رقابت‌ها با هدف صعود از گروه خود، دیدارهای حساس و تعیین‌کننده‌ای پیش رو خواهند داشت.

با توجه به پیگیری بازسازی ورزشگاه آزادی، گزینه اول باشگاه استقلال برای میزبانی از رقبا، ورزشگاه پارس شیراز است. در صورتی که این ورزشگاه نتواند از دیدارهای خانگی استقلال در آسیا میزبانی کند، ورزشگاه شهدای شهر قدس به عنوان جایگزین در نظر گرفته شده است. همچنین، ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد از گزینه‌های میزبانی استقلال کنار گذاشته شد.

باشگاه استقلال تمام تلاش خود را برای فراهم کردن شرایط مطلوب برای برگزاری بازی‌ها انجام خواهد داد و امیدوار است با حمایت هواداران، میزبان شایسته‌ای برای تیم‌های حاضر در گروه خود باشد.

این مرحله از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا ۲، فرصت مهمی برای نماینده ایران است تا با ارائه بازی‌های مقتدرانه، به مرحله بعد صعود کند و نام خود را در سطح باشگاهی آسیا تثبیت نماید.

لازم به ذکر است که سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در جدیدترین بروزرسانی خود از ورزشگاه شهدای شهر قدس به عنوان میزبان بازی‌های خانگی استقلال یاد کرده و این در حالتی است که سایت AFC در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ از ورزشگاه آزادی به عنوان میزبان دیدارهای خانگی استقلال نام برده بود. هنوز باشگاه استقلال به طور رسمی ورزشگاه میزبان دیدارهای آسیایی خود به AFC را اعلام نکرده است.