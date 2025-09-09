  1. جامعه
ترافیک فوق‌سنگین در محورهای شمالی کشور؛ جاده چالوس یک‌طرفه شد

جانشین پلیس راه راهور فراجا، از ترافیک فوق‌سنگین در محور چالوس خبر داد و گفت: تردد خودروها از مرزن‌آباد به سمت تهران از صبح امروز ممنوع شد.

سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا در گفتگو با خبرنگار مهر، از ترافیک فوق‌سنگین در محور چالوس خبر داد و گفت: تردد خودروها از مرزن‌آباد به سمت تهران از صبح امروز ممنوع شد و مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران–شمال و کرج–چالوس نیز به‌طور یک‌طرفه مدیریت می‌شود.

جانشین پلیس راه راهور فراجا، با اشاره به حجم بالای سفرهای آخر هفته و آغاز موج مسافرت‌های پایانی تابستان، از ترافیک فوق‌سنگین در محورهای شمالی به‌ویژه جاده چالوس خبر داد.

وی اعلام کرد: از ساعت ۸:۳۰ صبح امروز (۱۸ شهریورماه) تردد انواع وسایل نقلیه از مرزن‌آباد به سمت تهران ممنوع شده و از ساعت ۱۰:۳۰ نیز مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران–شمال و کرج–چالوس به‌صورت یک طرفه خواهد بود.

جانشین پلیس راه راهور فراجا افزود: در حال حاضر تمامی خروجی‌های تهران پرحجم و پرترافیک هستند و علاوه بر محور چالوس، محورهای هراز، فیروزکوه، قزوین–رشت، رودبار و منجیل نیز شاهد بار ترافیکی بسیار سنگین است.

سرهنگ محبی با تأکید بر ضرورت مدیریت زمان سفر خاطرنشان کرد: از مسافرانی که قصد عزیمت به شهرهای شمالی کشور را دارند درخواست می‌شود پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت جاده‌ها مطلع شده و با برنامه‌ریزی مناسب از گرفتار شدن در ترافیک‌های طولانی پرهیز کنند.

