به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر رئیسی گفت: جاده قوچان به بن یکی از مسیرهای ارتباطی مهم منطقه است که تکمیل بخشهای خاکی آن همواره از مطالبات جدی مردم بوده است.
وی افزود: در حال حاضر عملیات زیرسازی و آمادهسازی این مسیر در دو بخش برای اجرای آسفالت در حال انجام است و به دلیل اهمیت کیفیت و دوام آسفالت، ضروری است که رفتوآمد خودروها در این محدوده به حداقل برسد. تردد زیاد میتواند موجب کاهش استحکام زیرسازی و آسیب به روند اجرای پروژه شود.
رئیسی با اشاره به زمانبندی پروژه خاطرنشان کرد: این مسیر از روز سهشنبه ۱۸ شهریورماه مسدود خواهد بود و اهالی و باغداران میتوانند از مسیرهای جایگزین شامل جاده علیآباد، مزرعه قابوق و هوره استفاده کنند.
رئیس راهداری شهرستان بن در پایان از همراهی و صبوری شهروندان قدردانی کرد و گفت: هدف ما اجرای پروژهای با کیفیت و ماندگار است که به نفع همه مردم منطقه خواهد بود.
