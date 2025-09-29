خبرگزاری مهر، گروه استان ها- رضا اکبری: استان گیلان به دلیل دارا بودن جاذبه‌های تاریخی و طبیعی کم‌نظیر، همچون جنگل‌های انبوه، شالیزارهای وسیع، باغات چای پهناور، تالاب‌ها و زیستگاه‌های پرندگان و سواحل چشم‌نواز دریای نیلگون خزر، همزمان جنگل، کوه و دریا را در دل خود جای داده و همواره یکی از مقاصد محبوب گردشگران و مسافران به شمار می‌آید.

این استان سرشار از حیات و مملو از نشاط، با مردمی خونگرم و مهمان‌نواز که زبانزد خاص و عام هستند، این روزها با مشکلی کهنه به نام ترافیک در مسیر ورودی استان به ویژه در محدوده شهرستان رودبار دست و پنجه نرم می‌کند به گونه‌ای که مسافران ورودی به گیلان، پس از سپری کردن ساعات خوش در این دیار، در بازگشت با خستگی مضاعف ناشی از ساعت‌ها معطلی در ترافیک مواجه شده و شیرینی حضورشان در گیلان سبز با تلخی سختی‌های مسیر همراه می‌شود.

کمربندی قزوین-رشت؛ راهکار ناکافی در مقابل حجم بالای خودروها

اگرچه مسیر کمربندی بزرگراه قزوین - رشت به منظور دور زدن شهرهای رودبار و منجیل احداث شده اما حجم بسیار بالای خودروها موجب ایجاد ترافیک‌های طولانی در برخی نقاط شده است در روزهای پایانی تعطیلات، بازگشت مسافران وضعیت ترافیکی را بحرانی‌تر کرده و ناچار به عبور از داخل شهر رودبار می‌شوند؛ این موضوع در هفته‌های اخیر موجب تشکیل ترافیک‌های چند ده کیلومتری از محدوده امامزاده هاشم تا پس از رودبار شده که طول صف خودروها گاهی به ۲۹ کیلومتر نیز رسیده است این وضعیت باعث شد مسیر معمول چهار ساعته بسیاری از مسافران، بیش از ۱۲ ساعت طول بکشد.

مهمان‌نوازی گیلانی‌ها در برابر معضل ترافیک

مردم گیلان با پیشینه فرهنگی غنی، همواره به عنوان مردمانی خونگرم و مهمان‌نواز شناخته شده‌اند؛ به گونه‌ای که حتی منافع میهمانان خود را بر منافع خود ترجیح داده و حاضرند خود در رنج و سختی باشند تا میهمانانشان با خاطره‌ای ماندگار به شهر و دیار خود بازگردند اما در شرایطی که ترافیک سنگین چندین ساعته به معضلی بزرگ تبدیل شده و آرامش روانی را مختل می‌کند، برخی شایعات مبنی بر وقوع تصادف‌های ساختگی توسط عده‌ای از فروشندگان زیتون در مسیر رودبار -رشت به منظور ایجاد ترافیک برای افزایش فروش محصولشان مطرح شد این ادعاها بلافاصله توسط پلیس راه فراجا و فرماندار شهرستان رودبار به طور کامل رد و تکذیب شد.

علت اصلی ترافیک افزایش غیرمعمول سفرها بود

بر اساس اطلاعیه رسمی پلیس راه فراجا سرهنگ احمد کرمی‌اسد ضمن رد شایعات، اعلام کرد که این موضوع صحت ندارد و علت اصلی ترافیک‌های سنگین، افزایش غیرمعمول حجم خودروها و تقاضای سفر است.

وی افزود: در بازه زمانی ۱۸ تا ۲۱ شهریور، بیش از ۳۵۰ هزار وسیله نقلیه در محور رودبار – رشت تردد داشتند که این تعداد بیش از سه برابر ظرفیت طراحی‌شده جاده بود.

تداوم سفرها به گیلان؛ انتظار برای بهبود وضعیت زیرساخت‌ها

از سوی دیگر مسافران و گردشگران با وجود اطلاع از احتمال تکرار این مشکلات، همچنان به گیلان سفر می‌کنند و خواهند کرد در این میان، مسئولان ارشد استان در حوزه‌های عمرانی و زیرساختی موظف‌اند برای رفع این معضل تلاش کنند تا میهمانان ورودی به گیلان پس از گذراندن اوقات فراغت در این استان، با آرامش و فراغ بال به منزل بازگردند.

مشکل ترافیک علاوه بر گردشگران و مسافران، گریبان ناوگان حمل و نقل کالا را نیز گرفته است بسیاری از کامیون‌ها و تریلی‌هایی که مسئولیت حمل کالا در جاده‌ها را بر عهده دارند، در این ترافیک گرفتار شده و گاهی مجبور می‌شوند در کنار جاده توقف کنند تا پس از روان شدن ترافیک، دوباره به مسیر خود ادامه دهند و کالاها را به مقصد برسانند.

«محمد پردل نژاد» مدیر حوزه طرح‌های شرکت ساخت و توسعه‌ی زیربناهای حمل و نقل در گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در خصوص ۸ کیلومتر باقیمانده آزادراه رشت به قزوین در مسیر برگشت مطالعات انجام شده و برآوردهای لازم برای انجام مناقصه صورت گرفته تا با جذب مشارکت و سرمایه گذاری لازم انجام شود.

پردل نژاد با بیان اینکه همه آزاد راه ها با سرمایه گذاری بخش خصوصی انجام می شود، افزود: آزاد راه قزوین به رشت با بودجه تزریقی سنواتی دولت انجام شده و در خصوص باقیمانده این مسیر منتظر جذب بودجه و سرمایه گذار هستیم.

وی ادامه داد: مسیر ۸ کیلومتر باقیمانده آزاد راه نیازمند ۲ و نیم کیلومتر تونل، ۲ کیلومتر پل و همچنین ۲ کیلومتر دیواره سازی مسیر جاده در مسیر رودخانه ها برای جلوگیری از رانش است که این حجم از کار در این مسیر در صورت تامین اعتبار و فراهم بودن همه شرایط لازم پیش بینی می شود تکمیل این بخش بیش از سه سال به طول بیانجامد.

مدیر حوزه طرح‌های شرکت ساخت و توسعه‌ی زیربناهای حمل و نقل در گیلان همچنین گفت: برآورد هزینه این پروژه بیش از ۴هزار میلیارد تومان است.

واحدهای صنفی و زیتون فروشان نقشی در ایجاد ترافیک نداشتند

«وحید پورحضرت» فرماندار شهرستان رودبار نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با رد هرگونه شایعه و انتقاد از انتشار اخباری توسط برخی از رسانه ها مبنی بر وقوع تصادف ساختگی برای ایجاد ترافیک از سوی برخی از مغاره داران برای فروش محصولاتشان اظهار کرد: مسئولیت ترافیک به هیچ عنوان برعهده واحدهای صنفی یا زیتون فروشان نبوده و رسانه‌ها باید برای دریافت توضیحات رسمی به مسئولان شهرستان مراجعه کنند.

پورحضرت با بیان اینکه ورود بیش از حد مسافران به استان گیلان باعث ایجاد چنین ترافیک سنگینی می شود، افزود: باعث تأسف است که در رسانه ای رسمی از مطالب تنش زا و ناصحیح استفاده می شود و کسی هم پاسخگو نباشد.

وی با بیان اینکه شهرستان رودبار مبدا و مخرج استان گیلان است، اضافه کرد: عمده ترافیکی که به طول کیلومترها در هفته های اخیر ایجاد شد مربوط به خارج از حوزه شهر رودبار بود و فرهنگ والای مردم رودبار و روحیه مهمان نوازی آنها اجازه نمی دهد چنین اتفاقاتی در این شهرستان رقم بخورد و این موضوع را به شدت تکذیب می کنم.

فرماندار شهرستان رودبار تصریح کرد: استاندار گیلان و فرمانداری رودبار به جد دنبال تکمیل مسیر ۸ کیلومتر باقیمانده آزادراه رشت به قزوین درمسیر بازگشت است تا با تکمیل آن ضمن شناور شدن عبور و مرور شاهد بروز چنین رخداد هایی نیز نباشیم.

اتمام ۸ کیلومتر باقیمانده آزاد راه رشت به قزوین از ضروریات استان است

«فریبرز مرادی» مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رفع مشکل ترافیک در مسیر شهرستان رودبار از ضروریات استان است.

مرادی با بیان اینکه شکی نیست که علاوه بر مدیریت ترافیک باید زیرساخت لازم نیز برای حل آن فراهم شود، افزود: اتمام ۸ کیلومتر باقیمانده آزاد راه رشت به قزوین از ضروریات استان در حوزه حمل و نقل است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان یادآور شد: در حوزه شهرستان رشت در محدوده سراوان و امامزاده هاشم نیز همواره درگیر ترافیک هستیم و البته تقاطع جاده قدیم با آزاد راه نیز نیاز به اصلاح مهندسی دارد.

چالش مسیر برگشت و معیشت مردم رودبار

آزادراه قزوین – رشت که عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۸۰ آغاز و در اسفند ۱۳۸۸ به بهره‌برداری رسید، نقش مهمی در اتصال استان‌های قزوین و گیلان و تقویت کریدور جاده‌ای شمال به جنوب ایفا می‌کند این مسیر فرصت مناسبی برای تسهیل تردد مسافران و کاهش بار ترافیکی محسوب می‌شود.

با این حال اگرچه باند رفت این آزادراه در بخش رودبار و منجیل راه‌اندازی شده است، مسیر برگشت آن هنوز از داخل شهر رودبار عبور می‌کند این موضوع علاوه بر ایجاد ترافیک و مشکلات تردد، به دغدغه‌ای برای اهالی رودبار تبدیل شده است.

مغازه‌داران و فروشندگان زیتون که معیشت خود را از مسیر تردد مسافران در این محدوده تأمین می‌کنند، نگران هستند که تسهیل عبور و مرور و تغییر مسیر برگشت آزادراه، درآمد آنان را تحت تأثیر قرار دهد بنابراین، برای حل این مشکل باید راهکاری پیدا شود که ضمن حفظ معیشت مردم محلی، امکان تردد روان‌تر خودروها نیز فراهم گردد.

این تعادل میان توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و حمایت از کسب و کارهای محلی، چالشی است که مسئولان باید با دقت و توجه به آن بپردازند تا هم امنیت ترافیکی ارتقا یابد و هم معیشت مردمان منطقه حفظ شود.