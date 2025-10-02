  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۱

جاده چالوس یکطرفه میشود

جاده چالوس یکطرفه میشود

جانشین پلیس راه راهور فراجا گفت: به دلیل حجم سنگین ترافیک در محور چالوس تردد همه وسایل نقلیه از ساعت ۱۵ امروز از مرزن‌آباد به سمت تهران ممنوع اعلام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، اعلام کرد: به دلیل حجم سنگین ترافیک در محور چالوس، آزادراه تهران-شمال و کرج چالوس، تردد همه وسایل نقلیه از ساعت ۱۵:۰۰ امروز ۱۰ مهرماه از مرزن‌آباد به سمت تهران ممنوع اعلام می‌شود.

وی افزود: همچنین از ساعت ۱۷:۰۰ امروز، مسیر از محدوده پل زنگوله به سمت مرزن‌آباد به صورت یک‌طرفه برای تخلیه بار و روان‌سازی ترافیک خواهد بود.

جانشین پلیس راه راهور با اشاره به اهمیت همکاری رانندگان تاکید کرد که با رعایت قوانین و محدودیت‌های ترافیکی، شاهد کاهش مشکلات ترافیکی در این محور خواهیم بود.

پلیس راه از شهروندان تقاضا دارد جهت سفرهای خود برنامه‌ریزی دقیق داشته باشند و در صورت امکان از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

کد خبر 6609275

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها