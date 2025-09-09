استقبال ضعیف یاسوجی ها از سرویس مدارس؛ رفع گره ترافیک در سامانه سپند

خبرگزاری مهر، گروه استانها-نسیم راوند: همه ساله با شروع فصل بازگشایی مدارس، ترافیک سنگین سطح شهر یاسوج در بازه زمانی صبح، ظهر و عصر باعث گلایه مردم شده است، موضوعی که سایر استانها نیز درگیر آن هستند و باعث شد در سالهای اخیر وزارت کشور برای رفع این مشکل سامانه سپند «سرویس مدارس» را در هر شهر راه اندازی کند.
سامانه سپند با بهره گیری از ناوگان حمل و نقل عمومی و خصوصی و تأیید مجوزها به دنبال این است تا با امنیت مناسب و سرویس دهی به دانش آموزان به صورت تجمیعی از بروز ترافیک و سایر موضوعات پیشگیری کند اما در شهر یاسوج هنوز این موضوع به یک دغدغه تبدیل شده است.
ادارات خالی از کارمندان میشوند
استقبال نکردن خانوادهها از سامانه سپند باعث شده که در بازه زمانی صبح و ظهر اکثر کارمندان دولتی در شیفت صبح یا با تأخیر در محیط کار خود حاضر شوند و در بازه زمانی ظهر نیز باعث شود تا ادارات خالی از کارمند شوند.
این موضوع نیز یکی دیگر از معضلات استقبال نکردن شهروندان از سامانه سرویس مدارس «سپند» است.
این دغدغهها بارهای بار در جلسات شورای ترافیک استان و حتی شهر یاسوج عنوان و حتی مصوباتی در این رابطه انجام شد اما تاکنون بی نتیجه مانده است.
۳۴۰ نفر دانش آموز در سامانه سپند نام نویسی کردند
در این رابطه مسئول سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یاسوج در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: از ابتدای تیرماه امسال تبلیغات گستردهای در صدا و سیما و نصب بنر در ورودی و خروجی شهرها برای آگاهسازی خانوادهها درباره ثبتنام در سامانه سپند انجام شد.
اسلام رضایی اظهار کرد: در این تبلیغات مهلت ثبتنام برای اولیا از اول تا پانزدهم شهریور ماه در نظر گرفته شد و شش شرکت دارای مجوز نیز شامل شرکتهای دانشبنیان و بومی پای کار آمدند.
وی با اشاره به اینکه در شهر یاسوج ۷۰ هزار دانش آموز وجود دارد، بیان کرد: با وجود اقدامات انجام شده اما استقبال خانوادهها برای نامنویسی سرویس مدارس در سامانه سپند خوب نبود و تاکنون ۳۴۰ نفر ثبتنام کردند، در حالی که سال گذشته این آمار ۲ هزار نفر بود.
مسئول سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یاسوج با بیان اینکه سامانه سپند در دو روز گذشته با اختلال سراسری مواجه شده که احتمال تمدید مهلت ثبتنام تا اول مهر وجود دارد، ابراز امیدواری کرد در بازده زمانی باقی مانده شاهد ثبتنام بیشتر خانوادهها باشیم.
برخی مدیران مدارس با برخی رانندگان قرارداد منعقد میکنند
وی به دلایل استقبال کم و راهکارهای پیشنهادی شرکتهای مجاز دارای ناوگان اتوبوس و سواری اشاره و عنوان کرد: بسیاری از مدیران مدارس به صورت خودسر و خارج از سامانه سپند با رانندگان قرارداد میبندند که مقرر شد آموزش و پرورش و دادستانی کل استان به صورت جدی با این مسئله برخورد کنند.
مشکلات مالی خانوادهها علت اصلی استقبال ضعیف از سامانه سپند
رئیس اداره رفاه و پشتیبانی آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار دانشآموزان بویراحمد گفت: ۷۰ هزار نفر جمعیت دانشآموزی بویراحمد است و نامنویسی ۳۴۰ خانواده در سامانه سپند بیانگر استقبال بسیار ضعیف اولیا است.
جواد بهرام ملاحظات اقتصادی خانوادهها را یکی از دلایل استقبال ضعیف از این سامانه دانست و افزود: به نظر میرسد پس از دوران کرونا، توان مالی بسیاری از خانوادهها برای استفاده از سرویسهای مجاز کاهش یافته است.
وی بیان کرد: بخشی از عدم استقبال به خاطر سرویس و خدماتی است که ارائه میدهیم، ضمن اینکه بافت شهری را میتوان یکی از دلایل عدم نامنویسی در سامانه سپند عنوان کرد.
رئیس اداره رفاه و پشتیبانی آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد سیاست امسال آموزش و پرورش برای کاهش بار ترافیک را ثبتنام منطقهای دانشآموزان عنوان کرد و گفت: با این دستورالعمل دانشآموزان در نزدیکترین مدرسه به محل سکونت خود ثبتنام شوند تا حجم تردد و نیاز به سرویسهای ایاب و ذهاب کاهش یابد.
وی ابراز کرد: در سالهای گذشته دانشآموزی از منطقه بلهزار در یاسوج ثبتنام میکرد که تردد او بسیار سخت و پرهزینه بود، اما امسال به مدیران مدارس به طور جدی دستور داده شده که از ثبتنام دانشآموزان خارج از منطقه خودداری کنند.
بهرام ادامه داد: تمرکز جغرافیایی مراکز آموزشی بهخصوص هنرستانها در یک نقطه خاص شهر باعث میشود در ساعات شروع و پایان مدرسه، حجم عظیمی از دانشآموزان و والدین در یک محدوده خاص تجمع کنند که به تشدید ترافیک دامن میزند. سیاست بلندمدت، توزیع متوازن این مراکز در سطح شهر است.
همه برای پیشگیری از وقوع ترافیک وظیفه داریم
مدیرکل دفتر فنی استانداری کهگیلویه و بویراحمد در گفت و گو با خبرنگار مهر هم با بیان اینکه مبحث امنیت دانشآموزان در استفاده از سرویسها از اولویتهای اصلی است، گفت: سامانه سپند برای تضمین این امنیت و نظارت بر ناوگان مجاز طراحی شده است.
حامد داربام با ابراز تأسف از آمار بسیار پایین ثبتنام دانش آموزان در سامانه سپند گفت: آموزش و پرورش استان، هم در شهرستان بویراحمد و هم در سایر شهرستانها، اهتمام و پیگیری جدیتری برای حل این معضل داشته باشد.
وی با بیان اینکه رفع ترافیک نیاز به همکاری پلیس، رانندگان و حتی مردم دارد، گفت: آمار ۳۴۰ نفری به هیچ وجه قابل قبول نیست و باید با عزمی جدی و هماهنگی جمعی برای بهبود آن اقدام کنیم.
اقدام مناسبتی برای سرویس مدارس در یاسوج انجام نشده است
فرمانده پلیس راهور استان کهگیلویه و بویراحمد هم در گفت و گو با خبرنگار مهر از بی رغبتی دانش آموزان و خانوادههای آنان در ثبت نام سرویس مدارس شهر یاسوج خبرداد.
سرهنگ سیدمحسن حسینی راد گفت: بر اساس آمارهای اعلام شده، متأسفانه استقبال دانش آموزان از ثبت نام برای سرویس مدارس در شهر یاسوج خیلی کم بوده است.
وی با اظهار تأسف از اینکه در آستانه بازگشایی مدارس، اقدام اساسی برای ساماندهی سرویس ایاب و ذهاب مدارس در یاسوج پیش بینی نشده است، اظهار کرد: ثبت نام دانش آموزان در سامانه سرویس مدارس، مهمترین راهکار برای پیشگیری از بروز ترافیکهای سنگین در فصل بازگشایی مدارس و تا آخر سال تحصیلی است.
شهر یاسوج در آستانه ترافیک سنگین
فرمانده پلیس راهور استان کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در صورت بی رغبتی دانش آموزان و اولیا آنان از ثبت نام در سامانه سرویس مدارس، بطور حتم شهر یاسوج در فصل بازگشایی مدارس با ترافیک سنگین مواجه میشود.
مصوبات شورای ترافیک بر روز میز مانده است
وی با بیان اینکه مصوبات شورای ترافیک سال قبل و امسال استان کهگیلویه و بویراحمد در خصوص پیش بینی سرویس مدارس همچنان روی میز مانده است، ادامه داد: در صورت ادامه این روند، امیدی به حل مشکل و گشایش گرههای ترافیکی در شهر یاسوج نیست.
خبرگزاری مهر با توجه به رسالت مطالبات مردمی، موضوع سرویس مدارس را نیز مد نظر قرار داده و تا حصول نتیجه آن را پیگیری میکند.
