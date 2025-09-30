مصوبات شورای ترافیک اجرا نمی شود؛رتبه سوم برخورد با تخلفات را داریم

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید محمد حسینی راد ظهر سه شنبه در جلسه شورای ترافیک کهگیلویه و بویراحمد با انتقاد از اجرا نشدن مصوبات شورای ترافیک این استان گفت: نظارتی بر اجرای مصوبات شورای ترافیک در استان نیست زیرا هیچ گونه خروجی ندارند.

وی ادامه داد: دو بار به فرماندار بویراحمد زنگ زدم و گفتم ساعت ۶ و نیم تا ۷ و نیم عصر بیاید میدان شهدای نیروی انتظامی و ببیند که ۲۰۰،۳۰۰ نفر در این ایستگاه منتظر تاکسی هستند و چه ترافیکی ایجاد کردند.

رئیس پلیس راهور کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه این استان رتبه سوم کشور در برخورد با تخلفات را دارد، اظهار کرد: درآمد زایی حاصل از این برخوردها در قالب ماده ۲۳ تامین می شود اما سهم استان مشخص نیست.

وی با انتقاد از تکمیل نشدن پل سوم بشار یاسوج، ادامه داد: مسئولات برای تکمیل این پل اقدام کنند تا زودتر به سرانجام برسد.

یک متر خط کشی طولی و عرضی در یاسوج وجود ندارد

سرهنگ حسینی با بیان اینکه ۱۵ نفر در حوادث رانندگی پل سوم بشار جان خود را از دست دادند، تاکید کرد: یک متر خط کشی طولی و عرضی در یاسوج نیست، سردار ابراهیمی نماینده وزیر کشور چند روز پیش میهمان ما بود و گفت محروم‌تر از یاسوج ندیدم و گفت شرایط گچساران از یاسوج بهتر است.

وی بیان کرد: مصوب شود میدان مقاومت به یک چهار راه تبدیل شود، ضمن اینکه بعد از بلوار اقتدار که افتتاح شد مردم مسیر تردد را عوض کردند و ترافیک آنجا به همین دلیل است.

رئیس پلیس راهور کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه نیاز است برخی خیابانها در یاسوج یک طرفه شود، گفت: جلسات شورای ترافیک برای مسئولان اهمیتی ندارد، در جلسه‌ای با استاندار حرف‌ها و درد دلهایمان را خواهیم گفت‌.

وی افزود: مگر می‌شود مردم هر روز از وضعیت ترافیک گلایه کنند اما کاری انجام نشود، ما باید به فکر رفع ترافیک باشیم.

سرهنگ حسینی اظهار کرد: دادگستری در راس قانون، آموزش و پرورش در رأس دستگاه‌های فرهنگی و شهرداری در بحث خرید تجهیزات برای کاهش ترافیک پای کار بیایند.

یاسوج تنها مرکز استان که دوربین کنترل ترافیک ندارد

وی با بیان اینکه تنها مرکز استانی هستیم که دوربین کنترل ترافیک ندارد، گفت: جلسات شورای ترافیک خروجی ندارند چون اراده‌ای برای انجام کار نیست.

مدیرکل شهری و شوراهای استانداری کهگیلویه و بویراحمد هم گفت: هیچ استانداری به اندازه یداله رحمانی به فکر مسائل شهر یاسوج نیست و دنبال این است که مرکز استان خوب دیده شود.

فرزاد فرج زاده با بیان اینکه در طول یکسال گذشته بیش از پنج جلسه با شهرداری و شورای شهر یاسوج برای بررسی مشکلات این شهر در استانداری تشکیل شده است، اظهار کرد: برای برون رفت از شرایط کنونی ۷ طرح شامل ادامه بلوار کشاورز، محور دوم پل سوم بشار، جاده کردلاغری به سمت تا خسرو، خیابان جمهوری و بلوار آیت‌الله ملک‌حسینی از جمله این پروژه‌ها است که تکمیل آنها زمان‌بر است.

وی بیان کرد: این امید را به مردم می‌دهیم که ادامه پل چهارم تا جاده شیراز به دستور استاندار به مناقصه رفته و دستگاه مشخص شده و مطالعات فاز اجرایی انجام شده است.

مدیرکل شهری و شوراهای استانداری کهگیلویه و بویراحمد ابراز کرد: استاندار و معاون عمرانی پیگیر مسئله ترافیک هستند اما شهرداری باید جدی‌تر پای کار باشند ما مسئول مستقیم مسائل ترافیکی نیستیم شهرداری است که باید پای کار بیاید.