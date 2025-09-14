توزیع۲۷میلیارد تومان تجهیزات بین مدارس استان؛کمبود بیش از ۵ هزار صندلی

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب رضایی عصر یکشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اهمیت همکاری همه جانبه نهادها، تصریح کرد: هدف اصلی این جلسه، ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف است و در بازگشایی مدارس، با توجه به شرایط ویژه کنونی، به این نهاد مهم کمک کنند.

وی در ادامه به تشریح یکی از اصلی‌ترین چالش‌های پیش روی آموزش و پرورش استان پرداخت و خاطرنشان کرد: این روزها آموزش و پرورش بسیار پر مشغله است، به ویژه در بحث نقل و انتقالات نیروی انسانی که معضل بزرگی برای استان ایجاد کرده است. در حال حاضر بیش از ۷۰۰ تا ۸۰۰ نفر از نیروهای بومی استان که قبلاً در سایر استان‌ها مانند یزد استخدام شده و چند سالی در آنجا مشغول به کار بوده‌اند، متقاضی انتقال به استان هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه این استان از نظر نیروی انسانی در وضعیت مازاد قرار دارد، تأکید کرد: وضعیت نیروی انسانی ما از جمله استان‌های خاص کشور است. هم اکنون ۲۲۳ نیروی مازاد به ویژه در مقطع ابتدایی داریم که بدون ابلاغ هستند و ورود نیروهای انتقالی جدید، مشکلات زیادی را در این حوزه ایجاد خواهد کرد.

وی از مدیران آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق خواست تا با در نظر گرفتن شرایط خاص استان، در حل این معضل کمک کنند و افزود: شرایط استان ما نیز بسیار خاص است و انتظار داریم آموزش و پرورش این موضوع را درک کند تا بدون ورود به حاشیه، سال تحصیلی خوبی را آغاز کنیم.

راه اندازی رشته‌های نمایش و موسیقی در گچساران

رضایی از راه اندازی رشته‌های نمایش و موسیقی در شهرستان گچساران خبر داد و گفت: مجوز راه‌اندازی این رشته‌ها اعم از پسرانه و دخترانه اخذ شده و از سال تحصیلی جاری، دانش‌آموزان مستعد می‌توانند در این رشته‌ها ثبت‌نام کنند.

هنرستان جوار صنعت در استان راه اندازی نشده است

وی با اشاره به نبود هنرستان جوار صنعت در استان افزود: مقرر شده بود اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای نسبت به راه‌اندازی این هنرستان اقدام کند. با این حال، اعلام شد که متأسفانه تاکنون اقدامی صورت نگرفته است، زیرا فضای پیش‌بینی شده هنوز در اختیار آموزش و پرورش قرار نگرفته است.

وی تصریح کرد: این طرح در صورت اجرا می‌توانست نقش بسیار مؤثری در توسعه متوازن رشته‌های فنی و حرفه‌ای و هدایت سهم ۳۷ درصدی دانش‌آموزان به سمت این رشته‌ها ایفا کند.

رضایی در بخشی از سخنان خود تاکید کرد: سازمان مرکزی، دستورالعمل‌های مربوط به سنجش سلامت و ثبت‌نام نوآموزان را تعیین کرده است که بر این اساس، کودکان ۴ تا ۶ سال در مناطق و دهستان‌ها تحت پوشش برنامه‌های پیش‌دبستانی قرار خواهند گرفت، فعالیت رسمی پیش‌دبستانی‌ها از روز شانزدهم مهرماه، ساعت هشت صبح خواهد بود.

وی در ادامه به موضوع تجهیزات مدارس اشاره و تصریح کرد: با پیگیری‌های مجمع و تصویب اعتبارات، مبلغی حدود ۲۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان برای خرید تجهیزات اولیه شامل میز اداری، صندلی معلم، میز معلم، پایه‌ها و سایر ملزومات ضروری تخصیص یافت و روز شنبه این هفته در بین شهرستان‌ها و مناطق توزیع خواهد شد.

نیاز به ۵۶۰۰ صندلی در مدارس استان

مدیرکل آموزش و پرورش استان با بیان اینکه حدود ۵۶۰۰ صندلی دیگر نیز در سطح مدارس استان نیاز است، افزود: لیست نیازمندی‌ها از قبل به اداره کل نوسازی مدارس ارسال شده و پس از خریداری، به مدارس ارسال خواهد شد. همچنین، تجهیزات ورزشی به ارزش حدود به ۸ میلیارد تومان نیز همزمان توزیع می‌شود تا مشکل کمبودها برطرف شود.

وی با بیان اینکه فرآیند توزیع کتب درسی و صدور ابلاغ نیروهای به خوبی در حال انجام است، اظهار کرد: انتظار داریم تمام دستگاه‌های مرتبط، آموزش و پرورش را برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر و پرنشاط‌تر سال تحصیلی یاری کنند.

استقبال ضعیف اولیا از سرویس مدارس

وی به معضل ترافیک و سرویس مدارس اشاره و تاکید کرد: موضوع سرویس ایاب و ذهاب دانش‌آموزان به شهرداری‌ها واگذار شده است. با وجود زحمات انجام شده اما متأسفانه استقبال اولیا و ثبت‌نام در سامانه بسیار کم بوده و این یک معضل جدی است. که انتظار می‌رود شهرداری‌های شهرستان‌هایی مانند بویراحمد، تسهیلات لازم را برای سازماندهی سرویس‌ها فراهم آورند تا با معضل ترافیک در آستانه بازگشایی مدارس روبرو نشویم.

رضایی در ادامه انتظارات از دیگر دستگاه‌های اجرایی را برشمرد و گفت: از دستگاه‌های خدمت‌رسان مانند آب، برق و گاز انتظار داریم نسبت به رفع مشکلات احتمالی مدارس قبل از شروع سال تحصیلی اقدام فوری به عمل آورند و همچنین از دانشگاه علوم پزشکی تقاضا داریم نظارت دقیق‌تری بر سلامت محیط مدارس، بوفه‌ها و انجام آزمایش‌های ضروری داشته باشد. از شهرداری‌ها نیز درخواست همکاری در امر زیباساری محیطی مدارس را داریم.

برقراری نظم و امنیت و اجرای برنامه‌های فرهنگی

وی افزود: از نهادهای فرهنگی و انقلابی مانند سپاه و بسیج نیز انتظار داریم با اجرای برنامه‌های فرهنگی در این ایام، به غنای فضای مدرسه کمک کنند. از نیروی انتظامی نیز تقاضا داریم برای برقراری نظم و امنیت و کنترل ترافیک در معابر منتهی به مدارس، تمهیدات لازم را بیندیشند تا شاهد روزی مطلوب برای آغاز سال تحصیلی باشیم.

چهار مدرسه استان نیازمند تبدیل به مدارس نمونه دولتی

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد در خاتمه با اشاره به چند پروژه خاص، یادآور شد: چهار دبیرستان در استان نیازمند تبدیل وضعیت از عادی به نمونه دولتی هستند که این امر مستلزم مصوبه شورای آموزش و پرورش استان است.