به گزارش خبرگزاری مهر، چهل‌وچهارمین سالگرد شهادت آیت‌الله سیداسدالله مدنی (ره)، دومین شهید محراب، روز پنجشنبه ۲۰ شهریورماه با حضور اقشار مختلف مردم، علما و مسئولان در مسجد مهدیه همدان برگزار می‌شود.

این مراسم معنوی از نماز مغرب و عشاء آغاز شده و با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین استاد ماندگاری، از خطبای برجسته کشور، ادامه خواهد یافت.

همچنین صبح همان روز، آئین ادای احترام به مقام شامخ این شهید والامقام رأس ساعت ۷ در محل بیت شهید در همدان برگزار می‌شود.

آیت‌الله سیداسدالله مدنی (ره)، از روحانیون مبارز و اثرگذار پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و امام جمعه تبریز، در ۲۰ شهریور ۱۳۶۰ در مصلای نماز جمعه این شهر به دست گروهک منافقین به شهادت رسید.

مراسم‌های سالانه بزرگداشت این فقیه و مبارز انقلابی، فرصتی برای بازخوانی سیره علمی و سیاسی وی و تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی به شمار می‌رود.

ستاد برگزاری سالگرد دومین شهید محراب از عموم مردم و مسئولان دعوت کرده است تا با حضور در این آئین، یاد و راه آن عالم ربانی را گرامی بدارند.