برای رونق تولید داخلی باید به سلیقه هر منطقه احترام گذاشت

سعید هوشنگ قادریان، پژوهشگر صنعت مد و لباس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت: در زمینه پوشاک، باید تابع شرایط روز، مکان، زمان و اقلیم باشیم. اگر این شرایط را در نظر بگیریم، طبیعتاً می‌توانیم خواسته‌های مخاطبان خود را بهتر پوشش دهیم. از منظر نساجی، طراحی و جامعه‌شناسی، باید نکاتی را مد نظر قرار دهیم تا محصولی تولید کنیم که کیفیت بالایی داشته باشد، استانداردهای روز را رعایت کند، از نظر قیمت مناسب باشد، با بدن سازگار باشد، به طبیعت آسیب نرساند و قابلیت بازیافت یا تبدیل داشته باشد. در کنار کیفیت، کمیت نیز اهمیت دارد.

وی ادامه داد: با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی هر منطقه، می‌توانیم نیازهای بیشتری از هموطنان‌مان را برآورده کنیم. اگر این کار را انجام ندهیم، به پوشاک خارجی روی می‌آورند. پوشاک خارجی‌ همان‌طور که می‌دانید علاوه بر هنجارشکنی‌هایی که ممکن است به همراه داشته باشد، موجب از دست رفتن بازار داخلی و آسیب به کسب‌وکار هم‌وطنانمان نیز خواهد شد.

این پژوهشگر گفت: هر منطقه شرایط خاص خود را دارد و ما نمی‌توانیم یک مدل لباس طراحی کنیم و انتظار داشته باشیم در سراسر ایران استفاده شود. باید بر اساس شرایط جغرافیایی، اقلیمی و همچنین سلایق هر منطقه، طراحی و تولید خود را انجام دهیم تا پاسخگوی نیازهای آن مناطق باشد.

وی یادآور شد: نوروز یک موضوع مشترک در میان همه اقلیم‌ها و مناطق است. نمی‌توانیم صرفاً با تکیه بر نمادهای مشترک، طراحی‌هایی را برای تمام مناطق با شرایط جغرافیایی مختلف ارائه دهیم؛ چنین رویکردی کارآمد نخواهد بود. المان مشترک ما باید بر اساس بررسی نیازهای جوامع هدفمان باشد؛ ملیت، پرچم و دین که از همه مهم‌تر است و دیگر ویژگی‌های هویتی باید مد نظر قرار گیرند.

قادریان ادامه داد: اما در عین حال، باید به خواست مشتری که تنوع‌طلب و خواهان گوناگونی است نیز پاسخ مثبت داد. نمی‌توانیم خواسته مشتری را نادیده بگیریم و صرفاً بر اساس سلیقه خود نمادهایی را طراحی کنیم. البته ما منابع فرهنگی غنی‌ای داریم که حتی اروپایی‌ها از المان‌های هندسی و سنتی ما بیش از خودمان استفاده می‌کنند.

وی افزود: باید این عناصر را نیز مد نظر قرار دهیم، اما اصل این است که با توجه به سلایق اقلیمی و منطقه‌ای عمل کنیم؛ مردم مناطق شمالی معمولاً رنگ‌های گرم را ترجیح می‌دهند. مناطق جنوبی به رنگ‌های سرد تمایل دارند و شرایط اقلیمی آن‌ها نیز چنین انتخابی را ایجاب می‌کند.

این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: باید طرح‌های گل و نقش‌های متناسب با نیاز هر منطقه را روی پارچه و پوشاک به دقت انتخاب کنیم. خوشبختانه هم‌اکنون دوستان ما در بخش طراحی، زیر مجموعه خط تولید، فعالیت می‌کنند و ما این موارد را با آن‌ها در میان می‌گذاریم تا در طراحی‌ها رعایت شود.

وی بیان کرد: این تنوع در محصولات، در واقع ریشه در ذات بشر دارد. انسان موجودی تنوع‌طلب است و سلیقه افراد حتی در یک خانواده نیز متفاوت است؛ دو فرزند از یک خانواده ممکن است دو سلیقه کاملاً مجزا داشته باشند. بنابراین باید در محصولات خود تنوع و تکثر کافی را با رعایت استانداردهایی که پیشتر اشاره شد، لحاظ کنیم.

قادریان خاطرنشان کرد: با حفظ استانداردها، می‌توانیم تنوعی غنی در کارمان ایجاد کرده و به این ترتیب، هرچه بیشتر سلایق مختلف هموطنان عزیز را پوشش داده و نیازهای آنان را برطرف کنیم.