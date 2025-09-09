آرامکو قیمت نفت را برای مشتریان آسیایی کاهش داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سعودی آرامکو عربستان قیمت رسمی فروش نفت خام به خریداران آسیایی را برای ماه اکتبر ۲ دلار و ۲۰ سنت بالاتر از میانگین قیمت نفت عمان / دوبی تعیین کرد که یک دلار کمتر از ماه سپتامبر است.

بر اساس اسنادی که به‌دست رویترز رسید، عربستان قیمت‌های دیگر انواع نفت خام تحویلی به مشتریان آسیایی در ماه اکتبر از جمله «نفت خام بسیار سبک عربی»، «نفت خام متوسط عربی» و «نفت خام سنگین عربی» را با ۹۰ سنت تا یک دلار کاهش برای هر بشکه تعیین کرد.

سعودی آرامکو همچنین قیمت محموله‌های نفت تحویلی به مشتریان اروپایی را کاهش داد، اما قیمت‌ها را برای خریداران آمریکایی تا حد زیادی ثابت نگه داشت.

هشت کشور ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپک‌پلاس) روز یکشنبه (۱۶ شهریور) توافق کردند که تولید خود را در ماه اکتبر ۱۳۷ هزار بشکه در روز افزایش دهند.

با وجود افزایش عرضه نفت به بازار، قیمت نفت به‌دلیل تحریم‌های غرب علیه روسیه و با توجه به اینکه افزایش تولید واقعی اوپک‌پلاس کمتر از پیش‌بینی‌ها بود، همچنان در سطح بالایی حفظ شده است.