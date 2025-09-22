فرماندار انزلی: نبود مدیران در شرایط بحرانی توجیهی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صالح ضیایی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان انزلی با تبریک فرارسیدن هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس و شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اظهار کرد: جایگاهی که امروز همه ما مسئولان داریم ماحصل جانفشانی‌های رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس است و همه ما مدیون خون شهدا هستیم.

وی با تاکید بر حضور و عملکرد میدانی مدیران دستگاه‌های اجرایی در شرایط بحرانی در شهرستان افزود: علاوه بر رصد حضور و عملکرد مدیران در شرایط خاص و بحرانی با مدیرانی که بدون هماهنگی از حضور در شهرستان اجتناب می‌کنند برخورد می‌شود.

ضیایی با اشاره به تاکید ریاست جمهوری بر حفظ و تقویت وفاق و انسجام ملی تصریح کرد: نقش بی بدیل مردم در جنگ ۱۲ روزه باعث شد که پیش بینی‌های دشمنان برای ایجاد بی ثباتی و تنش اجتماعی بی اثر شده و ولایتمداری و میهن پرستی ملت ایران بیش از پیش به همگان ثابت شود.

فرماندار انزلی با تاکید بر اینکه حفظ وحدت و انسجام ملی وظیفه همه مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی شهرستان است گفت: شکاف داخلی می‌تواند بر ایجاد اختلافات دامن بزند و مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با تکریم ارباب رجوع رضایتمندی در بین مردم را افزایش دهند.

ضیایی با اشاره به لزوم ترمیم آب بندان روستای گرکان در غرب بندرانزلی تصریح کرد: با توجه به مصوبات شورای تأمین برای ترمیم این آب بندان و همچنین هماهنگی‌های لازم با آب منطقه‌ای گیلان و همچنین تخصیص اعتبارات مورد نیاز، حجت بر همگان تمام شده است و هیچ کوتاهی از هیچکس قابل قبول نیست و در صورتی که انجام نشود مصداق بارز ترک فعل محسوب شده و با خاطی یا خاطیان برخورد قانونی می‌شود.

فرماندار انزلی در ادامه به برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی در سال آینده اشاره و تصریح کرد: مدیرانی که قصد حضور در عرصه انتخابات را دارند تا ۲۷ مهرماه باید از سمت خود استعفا کنند.

برگزاری ۲۴۰ برنامه فرهنگی و ورزشی در گرامیداشت هفته دفاع مقدس

در ادامه این جلسه «سرهنگ سید ابراهیم حسینی» جانشین فرمانده سپاه ناحیه بندرانزلی نیز با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: امسال هفته دفاع مقدس با شعار «ما فاتحان قله‌ایم» مزین شده و باید مراقب باشیم در این مسیر توسط وسوسه‌های شیطانی از فتح قله‌ها نا امید نشویم.

سرهنگ حسینی با اشاره به برگزاری ۲۴۰ برنامه فرهنگی در گرامیداشت هفته دفاع مقدس در بندرانزلی افزود: ۷۷ برنامه ورزشی، اکران ۷ فیلم با عناوین و محوریت دفاع مقدس در مساجد و پایگاه‌های بسیج، برگزاری ۲۵ محفل انس با قرآن همچنین برپایی ۵ نمایشگاه از توانمندی بانوان در پایگاه‌ها و مساجد از برنامه‌های پیش بینی شده در شهرستان بندرانزلی در هفته دفاع مقدس است.

وی ادامه داد: ویزیت رایگان بیماران، نشست سیاسی و اردوهای جهادی، برگزاری یادواره ۱۵۰ شهید دفاع مقدس بندرانزلی در جبهه غرب کشوراز دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس در شهرستان بندرانزلی است.