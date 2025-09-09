  1. استانها
  2. ایلام
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۱۲

آسفالت ۱۱ هزار مترمربع از معابر شهرک ولیعصر شهرستان بدره

ایلام - مدیرکل بنیاد مسکن استان ایلام از آسفالت ۱۱ هزار مترمربع از معابر شهرک ولیعصر شهرستان بدره خبر داد.

حبیب الله محبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ادامه اجرای طرح نهضت آسفالت در روستاهای استان، فاز دوم عملیات آسفالت معابر شهرک ولیعصر شهرستان بدره به مساحت ۱۱ هزار مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

مدیرکل بنیاد مسکن استان ایلام در این خصوص گفت: این پروژه از محل اعتبارات ملی، استانی، مشارکت دهیاری و با پیگیری‌های نماینده مردم حوزه جنوب استان اجرا شده است.

وی یادآور شد: پیش از این نیز در سال مالی ۱۴۰۳، هشت هزار مترمربع از دیگر معابر شهرک ولیعصر و ۸۵۰۰ مترمربع از معابر روستاهای دول‌گلاب و جابر میان‌راه آسفالت و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

