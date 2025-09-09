  1. بین الملل
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۴۱

اردوغان: حمله اسرائیل به قطر نقض آشکار قوانین بین‌المللی است

رئیس‌جمهور ترکیه ضمن محکوم کردن حمله رژیم صهیونیستی به قطر آن را نقض آشکار قوانین بین‌المللی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه در واکنش به حمله رژیم صهیونیستی به قطر گفت: حمله اسرائیل به تیم مذاکره کننده حماس در قطر نشان می‌دهد که کابینه بی‌ملاحظه نتانیاهو به دنبال تشدید درگیری و ضربه زدن به ثبات است.

وی افزود: حمله اسرائیل به تیم مذاکره کننده حماس در قطر نقض آشکار قوانین بین‌المللی و نقض حاکمیت قطر است و ما آن را محکوم می‌کنیم.

اردوغان در ادامه گفت که ترکیه با تمام توان در کنار برادران فلسطینی خود و متحد، شریک استراتژیک و دوست خود قطر ایستاده است.

رژیم صهیونیستی که نتوانسته است طی بیش از ۷۰۰ روز جنگ به هیچکدام از اهداف خود در غزه دست پیدا کند، ساعاتی قبل بدون در نظر گرفتن قوانین بین المللی و در اقدامی بزدلانه، تیم مذاکره کننده جنبش حماس در قطر را هدف قرار داد و بار دیگر نشان داد که صلح با این رژیم جعلی سرابی بیش نیست.

