  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۱۹

ایران حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به دوحه را شدیداً محکوم کرد

ایران حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به دوحه را شدیداً محکوم کرد

وزارت امور خارجه ایران اقدام رژیم صهیونیستی در حمله نظامی علیه قطر و تلاش برای ترور رهبران فلسطینی را به شدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اقدام جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در حمله نظامی علیه قطر و تلاش برای ترور رهبران فلسطینی را به شدت محکوم کرد و شهادت جمعی از شهروندان فلسطینی و قطری در جریان این تجاوز را تسلیت گفت.

در بیانیه وزارت خارجه ایران آمده است: این حمله تروریستی که نقض فاحش اصول منشور ملل متحد و قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل، و تجاوزی آشکار علیه حاکمیت و تمامیت ارضی قطر است، نشانه آشکار دیگری از ماهیت خطرناک و تروریستی رژیمی است که همزمان با نسل‌کشی و کشتار در فلسطین اشغالی، دامنه تجاوزات خود را به کل منطقه گسترش داده و صلح و ثبات منطقه و جهان را با تهدیدی بی‌سابقه مواجه ساخته است.

وزارت خارجه ایران تاکید کرد که «بدون تردید دولت آمریکا و سایر حامیان تسلیحاتی و مالی و سیاسی رژیم صهیونیستی به‌عنوان همدست و شریک جنایات این رژیم محسوب شده و باید در قبال جنایات و قانون‌شکنی‌های مستمر این رژیم پاسخگو باشند».

در پایان این بیانیه آمده است: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با ابراز همبستگی و حمایت از دولت و مردم قطر در برابر تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی، بر ضرورت توجه فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد، سازمان همکاری اسلامی و سایر نهادهای ذیصلاح بین‌المللی نسبت به این اقدام تجاوزکارانه تاکید کرده و خواستار اقدام عملی جامعه جهانی و کشورهای منطقه برای مهار جنگ‌افروزی رژیم صهیونیستی و توقف نسل‌کشی در فلسطین اشغالی می‌باشد.

کد خبر 6585297

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها