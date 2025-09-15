اردوغان: نتانیاهو قصد دارد منطقه را به هرج و مرج بکشاند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه امروز دوشنبه در نشست اضطراری سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در حمایت از دولت قطر در برابر حمله اخیر اشغالگران صهیونیست به دوحه در سخنانی اعلام کرد: تشدید تجاوز اسرائیل تهدیدی مستقیم برای منطقه ما است.

رئیس‌جمهور ترکیه در این خصوص ادامه داد: تجاوز اسرائیل به قطر یعنی کشور میانجی صلح (میان اشغالگران صهیونیست و مقاومت فلسطین، حماس) نیز کشیده شد. امیدوارم تصمیمات امروز ما به یک بیانیه مکتوب خطاب به تمام جهان تبدیل شود. مشخص شده است که نتانیاهو قصد دارد قتل عام مردم فلسطین را ادامه دهد و منطقه را به هرج و مرج بکشاند.

«رجب طیب اردوغان» گفت: سیاستمداران اسرائیلی در حال تکرار توهماتشان در مورد به اصطلاح اسرائیل بزرگ هستند. من معتقدم که اسرائیل باید از نظر اقتصادی نیز تحت فشار قرار گیرد. باید تلاش شود تا مقامات اسرائیلی طبق سازوکارهای حقوق بین‌الملل به دست عدالت سپرده شوند.

وی در ادامه ادعا کرد: ما به عنوان ترکیه، طی ۱.۵ سال گذشته تمام روابط تجاری خود را با اسرائیل متوقف کرده‌ایم!