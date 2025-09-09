  1. بین الملل
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۲۸

کاخ سفید: پنتاگون صبح به کاخ سفید گفت که اسرائیل به حماس حمله می کند

سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد: پنتاگون صبح امروز به کاخ سفید گفت که اسرائیل به حماس در قطر حمله می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سخنگوی کاخ سفید امروز سه شنبه بدون محکوم کردن تجاوز صهیونیست‌ها به خاک قطر، در سخنانی اعلام کرد: بمباران یکجانبه کشور قطر به پیشبرد منافع اسرائیل یا ایالات متحده کمکی نمی‌کند. رئیس جمهور ترامپ معتقد است که این حادثه ناگوار ممکن است فرصتی برای دستیابی به صلح باشد!

وی ادامه داد: ترامپ با امیر قطر گفتگو کرده و تایید کرد که خواهان صلح در خاورمیانه (غرب آسیا) است. بمباران حماس در قطر در خدمت اهداف ما نیست. رئیس جمهور آمریکا از ویتکاف خواست فوراً طرف قطری را از این حمله قریب الوقوع مطلع کند و ویتکاف این کار را انجام داد.

کاخ سفید افزود: پنتاگون صبح امروز به دولت آمریکا اطلاع داد که اسرائیل به حماس در دوحه حمله خواهد کرد.

