به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دیوان امیری قطر گفت که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا با «شیخ تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر تلفنی گفتگو کرده است.

بر اساس این گزارش، ترامپ در این تماس تلفنی ضمن اعلام همبستگی خود با قطر، تجاوز به این کشور را محکوم کرده است.

ترامپ در این گفتگوی تلفنی از تلاش‌های امیر قطر و نقش دوحه در میانجیگری به عنوان یک بازیگر کلیدی در برقراری صلح تقدیر و تاکید کرد که قطر همپیمانی مورد اطمینان برای آمریکا به شمار می‌رود.

رئیس‌جمهور آمریکا از امیر قطر خواست که به تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ در نوار غزه ادامه دهد.

امیر قطر نیز در این تماس تلفنی ضمن محکوم کردن حمله جنایتکارانه و بی ملاحظه رژیم صهیونیستی، آن را نقض حاکمیت و امنیت کشورش دانست.

امیر خطاب به ترامپ گفت که سیاست‌های تهاجمی اسرائیل امنیت و ثبات منطقه را تهدید می‌کند و قطر اسرائیل را مسئول عواقب این حمله می‌داند.

شیخ تمیم بن حمد آل ثانی افزود: اسرائیل سیاست‌هایی اتخاذ می‌کند که مانع تلاش‌ها برای دستیابی به راه‌حل‌های دیپلماتیک می‌شود.

امیر قطر در گفت‌وگوی تلفنی با ترامپ از جامعه بین‌المللی خواست تا مسئولیت‌های خود را در قبال اقدامات سرکش اسرائیل بر عهده بگیرد.

وی همچنین از جامعه بین‌المللی خواست کسانی را که در این اقدامات سرکش اسرائیل دست داشته‌اند، تحت پیگرد قرار دهد.

امیر قطر به ترامپ گفت که کشورش تمام اقدامات لازم را برای محافظت از امنیت و حاکمیت خود انجام خواهد داد.

وی همچنین خطاب به رئیس‌‎جمهور آمریکا تاکید کرد که قطر به رویکرد خود مبنی بر حمایت از مردم فلسطین و حمایت از آرمان‌های عادلانه آنها ادامه خواهد داد.