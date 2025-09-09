  1. ورزش
سحرخیزان: باور داشتیم با پیروزی به جام ملت‌ها صعود می‌کنیم

مهاجم تیم فوتبال امید ایران گفت: با احساس و باورمان به برد مقابل امارات که منجر به صعود شد، دست پیدا کردیم.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایتفدراسیون فوتبال، سعید سحرخیزان پس از برتری ۳ بر ۲ تیم ملی فوتبال امید ایران برابر امارات در مرحله مقدماتی زیر ۲۳ سال آسیا گفت: این پیروزی را به مردم ایران تقدیم می‌کنیم. با وجود زمان کمی که در اختیار داشتیم این احساس و باور را داشتیم که بتوانیم پیروز مسابقات شده و به مرحله بعد برویم. در واقع از ابتدا باور داشتیم که می‌توانیم راهی مرحله بعد شویم.

وی ادامه داد: زمانی که در حال تعویض لباس در رختکن بودیم تا آماده حضور در زمین شویم این باور یعنی برنده شدن در ما وجود داشت. جا دارد از سرمربی، کادرفنی و عوامل تیم که در این مدت تلاش کردند، تشکر کنم.

