کریمی: برنامه ریزی خوبی برای تیم امید شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید کریمی مدیر تیم فوتبال امید در حاشیه مراسم رونمایی از پیراهن داوران لیگ برتر اظهار داشت: به لطف خدا و تلاش بازیکنان و اعضای کادر فنی، تیم فوتبال امید موفق شد به عنوان تیم نخست گروه خود به رقابتهای جام ملتهای آسیا صعود کند. این مسابقات از ۱۷ دی تا ۵ بهمن در کشور عربستان برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: مراسم قرعهکشی مرحله گروهی این رقابتها روز ۱۰ مهر در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا انجام میشود و تیم امید کشورمان در سید سوم و رده دوازدهم رنکینگ قرار دارد.
کریمی با اشاره به برنامههای آمادهسازی تیم امید گفت: ما دو پنجره فیفادی پیشرو داریم؛ یکی در مهرماه و دیگری در آبان. برای فیفادی مهر یک اردوی داخلی پیشبینی شده است که کادر فنی ۲۶ بازیکن را به آن دعوت خواهد کرد و در جریان این اردو، دیدارهای تدارکاتی با تیمهای سپاهان و ذوبآهن در اصفهان برگزار میشود. در فیفادی آبان نیز تیم امید راهی خارج از کشور خواهد شد تا طبق صلاحدید فدراسیون فوتبال چند بازی دوستانه برگزار کند.
مدیر تیم امید با قدردانی از همکاری کادر فنی تیم ملی بزرگسالان افزود: از امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی ایران، به دلیل تعامل سازنده با تیم امید تشکر میکنم. او به طور کامل با کادر فنی تیم امید هماهنگ است و بر عملکرد بازیکنان نظارت دارد. این هماهنگی موجب میشود برنامههای تیم ملی بزرگسالان و تیم امید بدون تداخل پیش برود.
کریمی تصریح کرد: باشگاهها همکاری خوبی با ما داشتهاند و در دو فیفادی پیشرو مشکلی برای در اختیار گذاشتن بازیکنان نخواهیم داشت. علاوه بر این، کادر فنی تیم امید مینیکمپهای سهروزهای را طراحی کرده تا بازیکنان در جریان لیگ دچار مشکل نشوند. برای مسابقات جام ملتهای آسیا نیز برنامهریزی به گونهای خواهد بود که اردوها با تعطیلات نیمفصل لیگ هماهنگ شود تا تیم امید بدون دغدغه آماده این رقابتها شود.
