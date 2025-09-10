واکنش AFC به پیروزی ایران مقابل امارات؛ اعتماد به نفس بالای جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال امید ایران و امارات در مرحله مقدماتی جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا شامگاه سه شنبه ۱۸ شهریور و به میزبانی ورزشگاه آل نهیان شهر ابوظبی رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۳ بر ۲ به سود شاگردان امیدرضا روانخواه به پایان رسید تا تیم کشورمان به عنوان صدرنشین و امارت به عنوان یکی از تیم‌های برتر رده دوم گروه‌ها، راهی جام ملت‌های آسیا زیر ۲۳ سال شوند.

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC در رابطه با این بازی نوشت: تیم ملی زیر ۲۳ سال ایران موفق شد با غلبه بر بازگشت هیجانی امارات، صدرنشین گروه I مرحله مقدماتی جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا ۲۰۲۶ سعودی شود.

نیمه اول دیداری هیجان‌انگیز بود؛ ایران در دقیقه ۲۵ با یک گل از حریف پیش افتاد. توپ ارسالی محمدحسین صادقی با اشتباه دروازه‌بان امارت و پس از برخورد به امیرمحمد رزاقی‌نیا، وارد دروازه شد.

اعتماد به نفس ایرانی‌ها ادامه یافت و در دقیقه ۳۶، سعید سحرخیزان با ضربه سر دقیق خود و پاس عالی محمدجواد حسینی‌نژاد اختلاف را دو برابر کرد. ۶ دقیقه بعد، ایران با نتیجه ۳ بر صفر پیش افتاد؛ مطار الشامسی از امارات یادگار رستمی را در محوطه جریمه سرنگون کرد و سحرخیزان از نقطه پنالتی گل سوم را به ثمر رساند.

امارات در دقیقه ۴+۴۵ نیمه اول با گل ماید الکس فاصله را کم کرد. بازی در نیمه دوم تا دقیقه ۷۲ نسبتاً آرام دنبال شد، تا اینکه جماح المنصوری با تصاحب توپ توانست گل دوم امارات را به ثمر برساند.

در ادامه امارات فشار زیادی روی دروازه ایران ایجاد کرد، اما گل تساوی به ثمر نرسید و ایران موفق شد صدرنشین گروه باقی بماند.