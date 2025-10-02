حریفان تیم فوتبال امید ایران در جام ملت های آسیا مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC، مراسم قرعه کشی مرحله گروهی جام ملت های آسیا زیر ۲۳ سال امروز پنج شنبه ۱۰ مهر و در مقر AFC برگزار شد و تیم ها حریفان خود را شناختند.
در هفتمین دوره این مسابقات که از ۶ ژانویه ۲۰۲۶ آغاز میشود، ۱۶ تیم در چهار گروه تقسیم شدند.
عربستان سعودی، میزبان و قهرمان دوره ۲۰۲۲، در گروه A با ویتنام (نایب قهرمان ۲۰۱۸)، اردن و جمهوری قرقیزستان که برای نخستین بار در مسابقات نهایی حضور دارد، همگروه است.
ژاپن، قهرمان دو دوره و مدافع عنوان قهرمانی، در گروه B با قطر (میزبان ۲۰۲۴)، امارات متحده عربی و سوریه رقابت خواهد کرد.
در گروه C، امید تیمها برای ممانعت از صعود ازبکستان — قهرمان ۲۰۱۸ — به چالش کشیده خواهد شد. رقبای ازبکستان در این گروه کره جنوبی (قهرمان ۲۰۲۰)، ایران و لبنان خواهند بود که برای نخستین بار به این رقابتها راه یافته است.
در گروه D، عراق، تیم صدرنشین و قهرمان ۲۰۱۳، باید با چالش استرالیا، تایلند و چین روبرو شود.
دو تیم برتر هر گروه به مرحله حذفی صعود خواهند کرد و فینال رقابتها در تاریخ ۲۴ ژانویه ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد.
نتایج قرعهکشی مرحله گروهی به شرح زیر است:
گروه A: عربستان سعودی، ویتنام، اردن، جمهوری قرقیزستان
گروه B: ژاپن، قطر، امارات متحده عربی، سوریه
گروه C: ازبکستان، کره جنوبی، ایران، لبنان
گروه D: عراق، استرالیا، تایلند، چین
