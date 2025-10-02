  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۶

حریفان تیم فوتبال امید ایران در جام ملت های آسیا مشخص شدند

با انجام قرعه کشی مرحله گروهی جام ملت های آسیا زیر ۲۳ سال، حریفان تیم فوتبال امید ایران مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC، مراسم قرعه کشی مرحله گروهی جام ملت های آسیا زیر ۲۳ سال امروز پنج شنبه ۱۰ مهر و در مقر AFC برگزار شد و تیم ها حریفان خود را شناختند.

در هفتمین دوره این مسابقات که از ۶ ژانویه ۲۰۲۶ آغاز می‌شود، ۱۶ تیم در چهار گروه تقسیم شدند.

عربستان سعودی، میزبان و قهرمان دوره ۲۰۲۲، در گروه A با ویتنام (نایب قهرمان ۲۰۱۸)، اردن و جمهوری قرقیزستان که برای نخستین بار در مسابقات نهایی حضور دارد، همگروه است.

ژاپن، قهرمان دو دوره و مدافع عنوان قهرمانی، در گروه B با قطر (میزبان ۲۰۲۴)، امارات متحده عربی و سوریه رقابت خواهد کرد.

در گروه C، امید تیم‌ها برای ممانعت از صعود ازبکستان — قهرمان ۲۰۱۸ — به چالش کشیده خواهد شد. رقبای ازبکستان در این گروه کره جنوبی (قهرمان ۲۰۲۰)، ایران و لبنان خواهند بود که برای نخستین بار به این رقابت‌ها راه یافته است.

در گروه D، عراق، تیم صدرنشین و قهرمان ۲۰۱۳، باید با چالش استرالیا، تایلند و چین روبرو شود.

دو تیم برتر هر گروه به مرحله حذفی صعود خواهند کرد و فینال رقابت‌ها در تاریخ ۲۴ ژانویه ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد.

نتایج قرعه‌کشی مرحله گروهی به شرح زیر است:

گروه A: عربستان سعودی، ویتنام، اردن، جمهوری قرقیزستان

گروه B: ژاپن، قطر، امارات متحده عربی، سوریه

گروه C: ازبکستان، کره جنوبی، ایران، لبنان

گروه D: عراق، استرالیا، تایلند، چین

