تحلیل عملکرد امیدها در مسیر آسیا؛ عملکرد منسجم کلید صعود شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال امید ایران با هدایت امیدرضا روانخواه در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا زیر ۲۳ سال عملکردی درخشان داشت و با کسب سه پیروزی و ۹ امتیاز، به عنوان تیم صدرنشین جواز حضور در رقابت‌ها را به دست آورد.

شاگردان روانخواه در بازی نخست خود با نتیجه ۴ بر صفر هنگ‌کنگ را شکست دادند و در دیدار دوم با ۶ گل گوام را پشت سر گذاشتند.

مهم‌ترین دیدار تیم امید ایران، شامگاه سه‌شنبه ۱۸ شهریور مقابل امارات برگزار شد که ایران با نتیجه ۳ بر ۲ میزبان خود را شکست داد و با اقتدار به جام ملت‌های آسیا زیر ۲۳ سال صعود کرد.

یعقوب وطنی کارشناس فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با عملکرد تیم امید ایران در مصاف با امارات اظهار داشت: پس از مدت‌ها شاهد یک بازی خوب و باکیفیت از تیم امید ایران بودیم، به ویژه در نیمه اول. این تیم منسجم و آگاه به وظایف خود بود و نشان داد می‌داند چه کاری انجام می‌دهد. همه این‌ها نویدبخش موفقیت تیم امید در مراحل بعدی است.

وی درباره استراتژی تیم در بازی مقابل امارات توضیح داد: موفقیت تیم در این بازی، نتیجه تفکر تاکتیکی و برنامه‌ریزی دقیق کادر فنی بود که از بازی با گوام شکل گرفت. تصمیم تیم روانخواه این بود که تمرکز بر ارائه فوتبال با کیفیت و پیروزی مستمر باشد و فشار روانی اضافه بر بازیکنان وارد نشود. این رویکرد باعث شد تیم با اقتدار در بازی آخر، امارات را شکست دهد.

وطنی عملکرد تاکتیکی شاگردان روانخواه را نیز تحسین کرد و گفت: تیم ایران با آرامش و تمرکز کامل فوتبال بازی کرد و از دروازه تا خطوط میانی و هجومی، اجرای تاکتیک‌ها دقیق و بدون عجله بود. بازیکنان به خوبی می‌دانستند چه کاری انجام دهند و توانستند با آرامش، ضدحملات حریف را کنترل کنند.

وی به نقش بازیکنان کلیدی و انتخاب‌های هوشمندانه کادر فنی اشاره کرد: داشتن بازیکنانی با استعداد و قابلیت اجرای دقیق تاکتیک‌ها، از جمله کسری طاهری و سعید سحرخیزان، باعث شد تیم در تمام بخش‌های بازی یکپارچه و موفق عمل کند. سیستم ۱-۳-۶ تیم، همراه با هافبک‌های قوی و مهاجم نوک مؤثر، نقش مهمی در پیروزی تیم داشت.

وطنی افزود: تیم ملی امید ایران نشان داد که ترکیبی از استعداد، تفکر تاکتیکی و اجرای دقیق برنامه‌ها می‌تواند نتایج قابل توجهی به همراه داشته باشد. امیدواریم این روند ادامه داشته باشد و تیم در مسابقات آینده نیز موفق عمل کند.