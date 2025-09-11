جاده چالوس پس از ۵ روز دوطرفه شد

علی صادقی سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر تردد در تمامی محورهای مواصلاتی استان بهصورت دوطرفه برقرار است.
وی افزود: بر اساس آخرین تصاویر ترافیکی، در محور چالوس مسیر جنوب به شمال، ترافیک نیمهسنگین تا سنگین و در محور هراز محدوده بایجان مسیر جنوب به شمال، ترافیک نیمهسنگین گزارش شده است.
صادقی تصریح کرد: تردد در محورهای سوادکوه و کیاسر نیز روان و عادی است.
وی با اشاره به شرایط جوی محورهای کوهستانی خاطرنشان کرد: در ارتفاعات محور چالوس پدیده مهگرفتگی گزارش شده است و رانندگان باید با رعایت نکات ایمنی و سرعت مطمئنه در این مسیرها تردد کنند.
