۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۵۵

جاده چالوس پس از ۵ روز دوطرفه شد

چالوس - تردد در جاده چالوس و آزادراه تهران-شمال پس از پنج روز بار ترافیکی سنگین و یکطرفه بودن، دوطرفه شد

علی صادقی سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر تردد در تمامی محورهای مواصلاتی استان به‌صورت دوطرفه برقرار است.

وی افزود: بر اساس آخرین تصاویر ترافیکی، در محور چالوس مسیر جنوب به شمال، ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین و در محور هراز محدوده بایجان مسیر جنوب به شمال، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

صادقی تصریح کرد: تردد در محورهای سوادکوه و کیاسر نیز روان و عادی است.

وی با اشاره به شرایط جوی محورهای کوهستانی خاطرنشان کرد: در ارتفاعات محور چالوس پدیده مه‌گرفتگی گزارش شده است و رانندگان باید با رعایت نکات ایمنی و سرعت مطمئنه در این مسیرها تردد کنند.

