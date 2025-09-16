یکطرفه شدن جاده چالوس؛ ترافیک سنگین است

علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محور چالوس در مسیر شمال به جنوب از چالوس به سمت تهران به‌منظور تخلیه بار ترافیکی مسدود شده و زمان بازگشایی آن هنوز اعلام نشده است.

وی با بیان اینکه در مسیر جنوب به شمال این محور ترافیک از پل زنگوله تا سیاه بیشه سنگین گزارش می‌شود، افزود: تردد در محور هراز نیز در محدوده سه‌راهی چلاو سنگین است، اما رفت‌وآمد در محورهای سوادکوه و کیاسر عادی و روان گزارش شده است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران وضعیت جوی استان را ابری عنوان کرد و گفت: رانندگان پیش از سفر حتماً آخرین وضعیت راه‌ها را از سامانه‌های مرکز مدیریت راه‌ها پیگیری کنند.

به گزارش مهر، محدودیت‌های ترافیکی در محورهای مواصلاتی استان از ظهر سه‌شنبه آغاز شده و تا صبح شنبه ادامه خواهد داشت.