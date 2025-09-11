ورود حدود ۲۶۰ هزار خودرو با یک میلیون مسافر به گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین حسنپور ظهر پنجشنبه در گفتگو با رسانهها اظهار کرد: در روزهای اخیر و با توجه به تعطیلات تابستانی، شاهد ورود بیش از ۲۶۰ هزار دستگاه خودرو و نزدیک به یک میلیون مسافر به استان گیلان بودهایم.
وی افزود: افزایش حجم سفرها بهویژه در محورهای ورودی استان، تردد را سنگین کرده و همین موضوع ضرورت توجه بیشتر رانندگان به قوانین راهنمایی و رانندگی را دوچندان میکند.
فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه محورهای ورودی گیلان بهصورت شبانهروزی تحت کنترل و مدیریت پلیس قرار دارد، تصریح کرد: همکاران ما در تمام مسیرها مستقر هستند و با بهرهگیری از ظرفیتهای انتظامی و ترافیکی تلاش میکنند تردد روان و ایمنی لازم برای مسافران و شهروندان فراهم شود.
سردار حسنپور در پایان با قدردانی از همکاری و صبر مردم، خاطرنشان کرد: رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از سبقتهای غیرمجاز و استراحت کافی در مسیر سفر، از مهمترین نکاتی است که میتواند از وقوع حوادث ناگوار پیشگیری کند.
نظر شما