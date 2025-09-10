  1. استانها
ترافیک سنگین شبانگاهی در محور یکطرفه جاده چالوس

چالوس - ترافیک شبانگاهی در محور کندوان مسیر جنوب به شمال در برخی محدوده‌ها نیمه سنگین تا سنگین گزارش شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی صادقی صفحه از مرکز مدیریت راه‌های مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت ترافیکی و شرایط جوی محورهای مواصلاتی استان اظهار کرد: به دلیل عملیات تخلیه ترافیک، محور چالوس (کرج به شمال) و آزادراه تهران-شمال تا اطلاع بعدی مسدود بوده و زمان بازگشایی این محورها هنوز از سوی پلیس اعلام نشده است.

وی افزود: برای تردد مسافران، محورهای جایگزین مانند هراز، رشت و قزوین و بالعکس فعال هستند و رانندگان می‌توانند از این مسیرها استفاده کنند.

صادقی در ادامه با اشاره به وضعیت ترافیکی در محور چالوس گفت: در مسیر جنوب به شمال محور چالوس، ترافیک سنگین در حدفاصل شهرستانک، پر زنگوله تا سیاه بیشه، هریجان و ولی‌آباد مشاهده می‌شود. همچنین در حدفاصل مرزن‌آباد نیز ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی همچنین درباره وضعیت محور هراز گفت: در محور هراز، ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین در محدوده بایجان گردنک و مسیر دو طرفه‌ای چلاو مشاهده می‌شود. همچنین در محور سوادکوه در حدفاصل روستای تاله تا پل سفید و در محدوده‌های زیراب و شیلا نیز ترافیک سنگین گزارش شده است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران تصریح کرد: در محور کیاسر، تردد روان و عادی است و هیچ مشکلی در این مسیر برای مسافران وجود ندارد.

وی در پایان افزود: در حال حاضر هیچ گونه مداخلات جوی مانند بارش باران یا گرد و خاک در محورهای مواصلاتی استان گزارش نشده است.

