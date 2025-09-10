ترافیک سنگین شبانگاهی در محور یکطرفه جاده چالوس

به گزارش خبرنگار مهر، علی صادقی صفحه از مرکز مدیریت راههای مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت ترافیکی و شرایط جوی محورهای مواصلاتی استان اظهار کرد: به دلیل عملیات تخلیه ترافیک، محور چالوس (کرج به شمال) و آزادراه تهران-شمال تا اطلاع بعدی مسدود بوده و زمان بازگشایی این محورها هنوز از سوی پلیس اعلام نشده است.
وی افزود: برای تردد مسافران، محورهای جایگزین مانند هراز، رشت و قزوین و بالعکس فعال هستند و رانندگان میتوانند از این مسیرها استفاده کنند.
صادقی در ادامه با اشاره به وضعیت ترافیکی در محور چالوس گفت: در مسیر جنوب به شمال محور چالوس، ترافیک سنگین در حدفاصل شهرستانک، پر زنگوله تا سیاه بیشه، هریجان و ولیآباد مشاهده میشود. همچنین در حدفاصل مرزنآباد نیز ترافیک سنگین گزارش شده است.
وی همچنین درباره وضعیت محور هراز گفت: در محور هراز، ترافیک نیمهسنگین تا سنگین در محدوده بایجان گردنک و مسیر دو طرفهای چلاو مشاهده میشود. همچنین در محور سوادکوه در حدفاصل روستای تاله تا پل سفید و در محدودههای زیراب و شیلا نیز ترافیک سنگین گزارش شده است.
سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران تصریح کرد: در محور کیاسر، تردد روان و عادی است و هیچ مشکلی در این مسیر برای مسافران وجود ندارد.
وی در پایان افزود: در حال حاضر هیچ گونه مداخلات جوی مانند بارش باران یا گرد و خاک در محورهای مواصلاتی استان گزارش نشده است.
