  1. استانها
  2. مازندران
۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۳۹

ترافیک در محور یکطرفه کندوان سنگین است

ترافیک در محور یکطرفه کندوان سنگین است

ساری - سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران آخرین وضعیت ترافیکی و شرایط جوی محورهای استان را اعلام کرد و گفت:محور کندوان یک طرفه اما دارای ترافیک سنگین است.

علی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مسیر جنوب به شمال محور چالوس کرج و آزادراه تهران-شمال با نظر پلیس برای تخلیه بار ترافیکی تا اطلاع بعدی مسدود است.

وی افزود: در حال حاضر تردد در مسیر شمال به جنوب یعنی از چالوس به سمت تهران و کرج در جریان است و ترافیک محور آباد به صورت نیمه‌سنگین تا سنگین گزارش شده است. سایر نقاط محور نیز ترافیک روان دارد.

صادقی ادامه داد: تردد در محور هراز به صورت دو طرفه برقرار است و ترافیک این محور در محدوده چلاو و مسیر شمال به جنوب در محدوده شاهاندشت، گزنک و ورینه به صورت نیمه‌سنگین تا سنگین است.

وی با اشاره به محور سوادکوه گفت: ترافیک محدوده درون شهری پل سفید به صورت نیمه‌سنگین تا سنگین است و تردد در محور کیاسر روان گزارش شده است.

صادقی در پایان وضعیت جوی محورهای استان را اعلام کرد و افزود: از لحاظ شرایط آب و هوایی هیچگونه مداخلات جوی خاصی مشاهده یا گزارش نشده است.

کد خبر 6569292

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها