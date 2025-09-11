دریافت 14 MB
۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۴۴

روند کاهش دما از امروز آغاز می‌شود

سازمان هواشناسی اعلام کرد روند کاهش دما از امروز در بیشتر مناطق کشور آغاز شد.

