وزش باد و گردوخاک پدیده غالب اصفهان؛ دما روند کاهشی دارد

کامران طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی نشان میدهد آسمان استان اصفهان تا اواسط هفته پیش رو صاف در برخی نقاط غبارآلود خواهد بود.
وی افزود: همچنین طی این مدت در ساعت عصر و شب افزایش ابر و گاهی وزش باد به نسبت شدید پیش بینی میشود.
به گفته کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان در نیمه شرقی استان احتمال خیزش گرد و خاک موقتی نیز وجود دارد.
طهماسبی با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان بین یک تا ۲ درجه سلسیوس کاهش مییابد، گفت: بیشینه دمای کلانشهر اصفهان در گرمترین ساعات امروز به ۳۸ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن در خنکترین ساعات بامداد فردا جمعه به ۱۸ درجه سلسیوس بالای صفر میرسد.
وی اضافه کرد: در این بازه، خور و بیابانک با بیشینه دمای ۴۲ درجه سلسیوس بالای صفر و بوئین میاندشت با کمینه دمای ۶ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنکترین نقطه استان است.
نظر شما