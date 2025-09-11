  1. استانها
پیش‌بینی وزش باد شدید در خراسان جنوبی؛ هوا گرم‌تر می‌شود

بیرجند- کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی از وزش تند باد و گرد خاک طی امروز در استان خبر داد و گفت: از فردا تا صبح شنبه افزایش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

سمیه لطفی در گفت و گو با مهر با اشاره به وضعیت جوی هوای استان بیان کرد: برای امروز گاهی وزش تندباد و گرد و خاک در استان پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه در مناطق بادخیز و مستعد وزش باد شدید می‌تواند باعث کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا شود، گفت: از فردا تا عصر شنبه از سرعت وزش باد کم خواهد شد.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی با اشاره به وضعیت دمای استان هم بیان کرد: دمای هوا امروز تغییر محسوسی در غالب نقاط استان نخواهد داشت، اما از فردا تا صبح شنبه افزایش نسبی دما را انتظار داریم.

وی ادامه داد: در شبانه روز گذشته اسفدن و قاین با ۱۶ درجه سردترین و دهسلم بندان و طبس با ۴۳ درجه گرم‌ترین نقاط استان بوده‌اند.

