سمیه لطفی در گفت و گو با مهر با اشاره به وضعیت جوی هوای استان بیان کرد: برای امروز گاهی وزش تندباد و گرد و خاک در استان پیشبینی میشود.
وی با بیان اینکه در مناطق بادخیز و مستعد وزش باد شدید میتواند باعث کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا شود، گفت: از فردا تا عصر شنبه از سرعت وزش باد کم خواهد شد.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی با اشاره به وضعیت دمای استان هم بیان کرد: دمای هوا امروز تغییر محسوسی در غالب نقاط استان نخواهد داشت، اما از فردا تا صبح شنبه افزایش نسبی دما را انتظار داریم.
وی ادامه داد: در شبانه روز گذشته اسفدن و قاین با ۱۶ درجه سردترین و دهسلم بندان و طبس با ۴۳ درجه گرمترین نقاط استان بودهاند.
