به گزارش خبرنگار مهر، مطابق تحلیل نقشه‌های پیش‌بینی و پیش‌یابی هواشناسی، وضعیت جوی استان قم فردا صاف بوده و همراه با وزش باد و غبار محلی پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس گزارش‌های هواشناسی، از عصر امروز وزش باد در مناطق غربی و جنوبی استان شدت می‌یابد که این امر سبب خیزش گردوخاک خواهد شد و کاهش دید افقی را در برخی مناطق به دنبال دارد.

در شب جاری، با کاهش تدریجی سرعت وزش باد در مناطق غربی و جنوبی استان، اما در شهر قم افزایش سرعت وزش باد پیش‌بینی شده که احتمال تداوم غبار محلی را بالا می‌برد.

فردا جمعه، آسمان استان صاف بوده و در برخی ساعات وزش باد شدید و گردوخاک مشاهده خواهد شد، ولی از عصر فردا به تدریج از شدت باد کاسته خواهد شد.

وضعیت جوی روز شنبه نیز صاف بوده و وزش باد در بعدازظهر رخ خواهد داد؛ این شرایط در روزهای یک‌شنبه و دوشنبه نیز تکرار خواهد شد.

کارشناسان هواشناسی اعلام کرده‌اند که روند کاهش محسوس دما از امروز آغاز شده و تا اوایل هفته آینده ادامه خواهد داشت که تأثیر بسزایی در کاهش آلودگی هوا و بهبود شرایط جوی استان دارد.