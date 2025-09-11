سقوط نزدیک به ۷۰ کانتینر یک کشتی باری در بندر لانگ بیچ کالیفرنیا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یو اس تودی، طبق بیانیه مطبوعاتی از بندر، تقریباً ۶۷ کانتینر از کشتی باری میسیسیپی در ترمینال G اندکی پس از ساعت ۹ صبح به وقت محلی واژگون شدند. چندین کانتینر در حال سقوط به یک قایق کوچکتر که در کنار کشتی لنگر انداخته بود، برخورد کردند و به آن آسیب رساندند.
فیلمی که به صورت آنلاین منتشر شده است، لحظه سقوط کانتینرها از کشتی را مانند ریزش یخچالهای دریایی، برخورد به آبهای بندر و غرق شدن برخی از آنها نشان میدهد. طبق گفته VesselFinder، یک ردیاب حمل و نقل دریایی، کشتی میسیسیپی آخرین بار دو هفته قبل در چین پهلو گرفته بود.
در حال حاضر یک فرماندهی واحد برای هماهنگی واکنش ایجاد شده است که شامل گارد ساحلی ایالات متحده، اداره آتشنشانی لانگ بیچ، اداره پلیس لانگ بیچ، بندر لانگ بیچ و سپاه مهندسان ارتش ایالات متحده میشود.
این بندر در بیانیهای اعلام کرد: "هیچ آسیبی گزارش نشده است و هیچ ترمینال یا عملیات بندری دیگری تحت تأثیر قرار نگرفته است."
گارد ساحلی یک منطقه ایمنی ۵۰۰ یاردی در اطراف کشتی اعمال کرده و هر ساعت اطلاعیههای ایمنی را برای هشدار به ترافیک دریایی اطراف منتشر میکند.
بندر لانگ بیچ یکی از شلوغترین دروازههای کانتینری در ایالات متحده است. این بندر در سال ۲۰۲۴ حدود ۹.۶ میلیون واحد معادل بیست فوتی (TEU) را مدیریت کرد و در ژوئیه ۲۰۲۵ با ۹۴۴,۲۳۲ TEU رکورد جدیدی را ثبت کرد.
