۱۵ کشته و مفقودی در پی واژگونی قایق در سواحل سن دیگو کالیفرنیا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اسکای نیوز، مقامات آتش نشانی و نجات سن دیگو حدود ساعت ۱۱:۳۰ شنبه شب به وقت محلی یک تماس اضطراری ۹۱۱ دریافت کردند.

تماس گیرنده گزارش داد که او با یک قایق کوچک قاچاقچیان همراه با ۱۵ نفر خود را به ساحل بلک در شمال شهر کالیفرنیا رسانده اند. اما قایق دوم با ۱۵ سرنشین واژگون شده است.

امدادگران پس از استفاده از مختصات جی‌پی‌اس برای یافتن تلفن این زن به سمت ساحل حرکت کردند و دو قایق واژگون شده را در آنجا همراه با اجساد در صدها متری ساحل یافتند.

«اریک لاورگن» از گشت مرزی ایالات متحده گفت که این یکی از چند صد رویداد قاچاق مهاجر است که در سال جاری در حوزه قضائی او ثبت شده است.

گارد ساحلی تأیید کرد که هشت نفر کشته شده اند و تیم‌ها در جستجوی حداقل هفت نفر دیگر هستند. ملیت این افراد هنوز مشخص نیست.

قایق‌های کوچک به طور مرتب توسط قاچاقچیان انسان در این منطقه استفاده می‌شوند: این افراد اغلب برای پیدا کردن کار و با شرایط نامناسب قاچاق می‌شوند. سن دیگو تنها چند کیلومتر از مرز با مکزیک فاصله دارد.