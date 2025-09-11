روند کاهشی نرخ بیکاری در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی ظفری پور امروز پنجشنبه در نشست خبری شاخص‌های اقتصادی خوزستان که در سالن جلسات مدیریت بحران استانداری برگزار شد ضمن تبریک هفته تعاون، با بیان اینکه در اقتصاد کشور، پس از بخش خصوصی و دولتی، تعاون قرار دارد، عنوان کرد: در خوزستان ۵ هزار و ۶۲۰ شرکت تعاونی در حوزه‌های مختلف کشاورزی، خدمات، صنعت و.. مشغول فعالیت هستند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان با اشاره به ظرفیت بندی این استان، گفت: بیش از ۹۵ درصد اقتصاد صیادی توسط تعاونی‌های انجام می‌شود. حدود ۵۰۰ تعاونی شیلات در استان وجود دارد که بیش از ۷۵ درصد آبزی پروری توسط تعاونی‌ها صورت می‌گیرد.

وی افزود: در حوزه مسکن نیز بیش از ۳۴ درصد با ۹۲۹ شرکت تعاونی در خوزستان مشغول فعالیت هستند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان اظهار کرد: در یک سال اخیر در بندهای مختلف اعتبارات بودجه‌ای اعم از مسکن، مشاغل خانگی، تبصره ۱۸ و … قریب یک همت برای بخش تعاون مصوب شده که از تسهیلات تبصره ۱۸ استان، ۱۶.۵ درصد اعتبار به تعاونی‌ها اختصاص داده شده که ۱۷.۵ درصد آن تاکنون جذب شده است.

ظفری پور در خصوص اقدامات حوزه کار، بیان کرد: یکی از دغدغه و مأموریت‌های اصلی ما حفظ اشتغال موجود است. طبق آمار سازمان تأمین اجتماعی ۹۰۷ هزار و ۵۰۳ بیمه شده در خوزستان وجود دارد.

وی نظارت بر اشتغال را از دیگر اقدامات برشمرد و افزود: وزارت کار به عنوان دستگاه ناظر نسبت به بخش دولتی و خصوصی در زمینه اشتغال مدعی است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان بیان کرد: سال گذشته تعهد اشتغال استان ۶۹ هزار و ۱۳ نفر مشخص بوده که با ابلاغ به دستگاه‌ها و برگزاری مستمر جلسات شوای اشتغال، حدود ۷۲ هزار و ۲۱۹ نفر تعهد اشتغال در سامانه رصد ثبت شده است.

ظفری پور ادامه داد: هر دستگاه بر اساس زیست بوم تعریف شده برای آن در سامانه ثبت را انجام می‌دهد. برخی دستگاه‌ها تسهلات محور و برخی مجوز محور هستند لذا بر این مبنا ثبت در سامانه صورت می گرد.

وی اظهار کرد: تسهیلاتی که در حوزه مشاغل خانگی به اشخاص پرداخت می‌شود، به عنوان یک فرصت شغلی در سامانه ثبت می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان در خصوص فرصت‌های ایجاد اشتغال صورت گرفته در سطح استان، گفت: اعتبار تبصره ۱۸ بودجه سال ۱۴۰۱ در سال گذشته پرداخت و ۸۱ درصد توسط دستگاه‌ها جذب شد البته در سیستم بانکی مشکلاتی وجود داشت.

ظفری پور با اشاره به تسهیلات جز سه بند ب تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۴، ادامه داد: اعتباری بالغ بر یک هزار و ۲۹۰ میلیارد به خوزستان تخصیص داده شد که تا تیرماه امسال پرداخت آن ادامه داشت قریب به ۶ هزار و ۴۰۹ نفر تسهیلات به مبلغ ۸۰۰ میلیارد و ۲۲۸ میلیون تومان دریافت کرده اند و خوزستان رتبه سوم این بخش را کسب کرده است.

به گفته وی، سال گذشته ۸۷ هزار و ۸۹۵ نفر بیمه اولی در خوزستان ثبت شده که نشان از اشتغال پایدار برای این افراد است و در پنج ماهه نخست سال جاری نیز ۲۴ هزار و۶۲۹ بیمه اولی ثبت شده داشته ایم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان با تاکید بر اینکه در پنج سال اخیر نرخ بیکاری کاهشی بوده است، تصریح کرد: در سال ۹۷ نرخ بیکاری ۱۵.۷، در سال ۹۸ میزان ۱۴.۴، سال ۹۹ میزان ۱۳.۸، سال ۱۴۰۰ رقم آن ۱۲.۶، در سال ۱۴۰۱ نرخ بیکاری ۱۲.۵ سال ۱۴۰۲ میزان آن ۱۰.۹ و در سال گذشته ۱۲.۱ و در بهار سال جاری ۱۲.۴ بوده است.

ظفری پور گفت: خوزستان در پاییز و زمستان ۱۴۰۳ و بهار ۱۴۰۴ در شاخص بهبود محیط کسب و کار رتبه اول تا پنجم را داشته است.