۲ تعاونی برتر خوزستان در سطح ملی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی ظفری ظهر امروز یکشنبه در بیستمین جشنواره تعاونی‌های برتر خوزستان ضمن گرامیداشت هفته تعاون، بیان کرد: پیش از اینکه دنیا به فکر تعاون باشد، در قرآن، دین و مذهب ما به تعاون اشاره شده است. همچنین مردم ایران همیشه اهل تعاون بوده‌اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان با بیان اینکه تعاون با عدالت عجین است، گفت: هر جا تعاونی بوده، عدالت هم صورت گرفته است.

وی افزود: حوزه تعاون، تبلور برنامه سازی اقتصاد در کشور است هرچند اقتصاد کشور به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاون تقسیم شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان در خصوص این جشنواره اظهار کرد: فراخوان در سطح کشور اعلام شد که از پنج هزار و ۶۲۰ تعاونی فعال در سطح استان، ۴۰۵ شرکت تعاونی در این رقابت شرکت کرده و در سامانه هوشمند ثبت نام کردند.

ظفری ادامه داد: پس از بررسی و امتیازبندی صورت گرفته، بیش از ۱۰۵ شرکت خوزستان امتیاز بالای ۴۰۰ را کسب کرده و به مرحله کشوری راه یافتند که نهایتاً دو تعاونی برتر خوزستان، در سطح ملی انتخاب شدند.

به گفته وی، تعاونی رحمت تجارت ماندگار در حوزه تولیدی و توزیعی و تعاونی مصرف کارکنان گمرک خرمشهر در حوزه مصرف تعاونی برتر ملی شناخته شدند.

ظفری عنوان کرد: همچنین ۱۲ شرکت تعاونی دیگر در سطح استان برتر شناخته شدند.