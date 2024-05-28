بسیاری از جوانان بیکار خوزستان مشکل مهارت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی ظفری پور عصر امروز سه شنبه در جلسه شورای اشتغال خوزستان که در استانداری برگزار شد ضمن تسلیت شهادت رئیس جمور و هیأت همراه، اظهار کرد: نرخ اشتغال و بیکاری، شاخصهای مهم اقتصادی هستند، با تلاش دولت سیزدهم کاهش ۸.۱ درصدی نرخ بیکاری را شاهد بودهایم، از نرخ ۱۴.۷ درصدی در سال ۹۶ به نرخ ۱۰.۹ درصدی رسیدهایم و از این نظر در جایگاه هفتم کشور قرار داریم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان با بیان اینکه در استان سهمیه اشتغال ۶۳ هزار و ۱۸۵ نفر تعیین شد، تصریح کرد: در سال جاری برای ۷۳ هزار و ۵۲۸ نفر تحقق اشتغال داشتهایم و سهمیه در نظر گرفته شده در سال جاری ۶۹ هزار ۱۳ نفر است.
وی افزود: از ۲۹ شهرستان خوزستان، ۲۷ شهرستان بالای ۱۰۰ درصد تحقق اشتغال داشتهاند و رامشیر با ۱۵۳ درصد اشتغال رتبه اول را در استان دارد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان گفت: بر اساس بررسیهای صورت گرفته ۵۲ هزار و ۳۶۱ نفر خوداشتغالی در سطح استان وجود داشته که معادل ۷۱ درصد است و ۲۱ نفر ایجاد اشتغال کارفرمایی بوده که جمعاً ۷۳ هزار و ۴۱۱ نفر در استان شاغل شدهاند.
ظفری پور با بیان اینکه بیشترین اشتغال در زمینه اشخاص بوده است، اظهار کرد: استان خوزستان جز رتبههای یک بر اساس میزان تعهد اشتغال است و با رتبه ۱۰۰.۹۲ جز شانزده استان برتر کشور براساس شاخص وزارتخانه است.
وی ادامه داد: در سال گذشته ۷۱ هزار و ۶۱۲ نفر بیمه شده اولیه داشتیم که این نشان از آن دارد گام برداشته شده منجر به اشتغال پایدار شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان با اشاره به تسهیلات قرض الحسنه تبصره ۱۸ گفت: سهمیه خوزستان ۲ هزار و ۴۸۵ میلیارد بوده که معادل یک همت آن تا به امروز محقق شده است.
ظفری پور بانکهای خصوصی را یکی از مشکلات این حوزه اعلام و عنوان کرد: برخی از بانکهای خصوصی از جمله رسالت و پاسارگاد همچنان پرداختی شأن صفر است اما برخی دیگر از بانکها فعالیت خوبی دارند و سخت گیری های نابجای سیستم بانکی نسبت به متقاضیان تسهیلات اشتغال وجود دارد؛ همچنین در حوزه مشاغل خانگی سال ۱۴۰۱ تحقق ۱۰۰ درصدی داشتهایم.
وی افزود: قریب به ۵۴ میلیارد تومان از طرحهای مشاغل خانگی سال گذشته در بانکها پرداخت نشده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان با اشاره با سامانه جست و جوی اشتغال گفت: بنا داریم در استان خوزستان با استفاده از این سامانه مشکلاتی که در حوزه کار است را انجام دهیم و همه شرکتها و دستگاهها را مکلف کنیم تا نیروهایی که از طریق پیمانکاری جذب میشوند همه مکلف به ثبت نام و درخواست در سامانه باشند.
ظفری پور حلقه مفقوده اصلی اشتغال را مهارت اعلام و عنوان کرد: متأسفانه بسیاری از جوانان ما مشکل مهارت دارند.
وی به چالشهای تسهیلات اشتغال زایی اشاره و بیان کرد: اول از همه تعدد سامانههای تسهیلاتی است، اکثر سامانهها جزیرهای است که این مشکل باید حل شود و اگر سامانهها را به سامانه رصد اشتغال متصل کنیم میزان تسهیلات دریافتی شخص مشخص میشود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان افزود: یکی از دلایلی که شاید کشور در خصوص تسهیلات عقب هستند این است که اعتبارات ابلاغ شد و اخیراً بانک مرکزی ابلاغیهای به بانکها دادهاند که طرحهایی که از سال ۱۴۰۳ به بانکها معرفی شدهاند پرداخت نشوند و تنها طرحهایی که پیش از این سال معرفی شدهاند پرداخت شود که اکثر فرمانداران و دستگاههای اجرایی به این موضوع معترض هستند.
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