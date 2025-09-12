هشدار زرد هواشناسی در خوزستان؛ وزش باد و خیزش گردوخاک در راه است

محمد سبزهزاری، مدیرکل هواشناسی استان خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: بر اساس هشدار سطح زرد شماره ۳۰ مورخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۴، از اواسط وقت روز شنبه تا اواخر همان روز، وزش باد متوسط همراه با تندبادهای لحظهای در مناطق جنوبغربی، غربی و تا حدودی مرکزی استان پیشبینی میشود.
وی افزود: این شرایط جوی میتواند منجر به خیزش گردوخاکهای محلی و موقتی شود که احتمال کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا را در پی خواهد داشت.
سبزهزاری توصیه کرد: شهروندان، بهویژه افراد دارای بیماریهای تنفسی، از حضور غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و کشاورزان و فعالان صنعتی نیز تمهیدات لازم را برای کاهش آسیبهای احتمالی در نظر بگیرند.
