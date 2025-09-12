  1. استانها
  2. خوزستان
۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۵۶

هشدار زرد هواشناسی در خوزستان؛ وزش باد و خیزش گردوخاک در راه است

هشدار زرد هواشناسی در خوزستان؛ وزش باد و خیزش گردوخاک در راه است

اهواز - اداره‌کل هواشناسی استان خوزستان با صدور هشدار سطح زرد، نسبت به وقوع پدیده‌های جوی از جمله وزش باد متوسط تا شدید و خیزش گردوخاک محلی در بخش‌هایی از استان در روز شنبه هشدار داد.

محمد سبزه‌زاری، مدیرکل هواشناسی استان خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: بر اساس هشدار سطح زرد شماره ۳۰ مورخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۴، از اواسط وقت روز شنبه تا اواخر همان روز، وزش باد متوسط همراه با تندبادهای لحظه‌ای در مناطق جنوب‌غربی، غربی و تا حدودی مرکزی استان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: این شرایط جوی می‌تواند منجر به خیزش گردوخاک‌های محلی و موقتی شود که احتمال کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا را در پی خواهد داشت.

سبزه‌زاری توصیه کرد: شهروندان، به‌ویژه افراد دارای بیماری‌های تنفسی، از حضور غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و کشاورزان و فعالان صنعتی نیز تمهیدات لازم را برای کاهش آسیب‌های احتمالی در نظر بگیرند.

کد خبر 6586817

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها