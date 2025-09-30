هشدار هواشناسی خوزستان درباره وقوع گردوخاک صادر شد

محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق هشدار سطح زرد شماره ۲۲ مورخ هشتم مهرماه ۱۴۰۴ مرکز ملی پایش و هشدار سریع گردوخاک، از اواسط وقت چهارشنبه (۹ مهر) تا اواخر همان روز، وزش بادهای متوسط تا نسبتاً شدید همراه با تندباد لحظهای در برخی نقاط استان پیشبینی میشود.
وی افزود: این پدیده احتمال بروز گردوخاک، کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا را بهویژه در مناطق غربی و جنوبغربی خوزستان به همراه خواهد داشت.
مدیرکل هواشناسی استان تأکید کرد: شهروندان، بهویژه بیماران قلبی و ریوی، کودکان و سالمندان در این شرایط از حضور غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و تمهیدات لازم برای کاهش آثار احتمالی ناشی از گردوخاک در نظر گرفته شود.
