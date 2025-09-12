  1. استانها
  2. اصفهان
۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۳۲

اصفهان خنک‌ می‌شود

اصفهان خنک‌ می‌شود

اصفهان- کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان از روند کاهش محسوس دمای استان تا اواسط هفته پیش رو و خنک‌ شدن هوا خبرداد.

مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دما در بیشتر مناطق استان طی ۲۴ ساعت آینده بین یک تا سه درجه سلسیوس کاهش می‌یابد، اظهار کرد: افت محسوس دما تا اواسط هفته پیش رو ادامه دارد.

به گفته وی، امروز خور و بیابانک با ثبت دمای ۴۰ درجه سلسیوس بالای صفر گرم‌ترین نقطه استان است و بویین میاندشت با کمینه دمای پنج درجه سلسیوس بالای صفر بامداد فردا خنک‌ترین نقطه استان پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان افزود: بیشینه دمای کلان شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۸ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه دمای آن در خنک‌ترین ساعات بامداد شنبه به ۱۸ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

معتمدی ادامه داد: تا اواسط هفته آینده آسمان اصفهان صاف تا کمی ابری و در برخی نقاط غبارآلود خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: طی این مدت به ویژه در ساعت عصر و شب، افزایش سرعت وزش باد، احتمال وقوع تند باد لحظه‌ای، در مناطق شرقی و شمالی و مستعد استان خیزش گرد و خاک موقتی پیش بینی می‌شود.

کد خبر 6586965

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها