مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دما در بیشتر مناطق استان طی ۲۴ ساعت آینده بین یک تا سه درجه سلسیوس کاهش می‌یابد، اظهار کرد: افت محسوس دما تا اواسط هفته پیش رو ادامه دارد.

به گفته وی، امروز خور و بیابانک با ثبت دمای ۴۰ درجه سلسیوس بالای صفر گرم‌ترین نقطه استان است و بویین میاندشت با کمینه دمای پنج درجه سلسیوس بالای صفر بامداد فردا خنک‌ترین نقطه استان پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان افزود: بیشینه دمای کلان شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۸ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه دمای آن در خنک‌ترین ساعات بامداد شنبه به ۱۸ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

معتمدی ادامه داد: تا اواسط هفته آینده آسمان اصفهان صاف تا کمی ابری و در برخی نقاط غبارآلود خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: طی این مدت به ویژه در ساعت عصر و شب، افزایش سرعت وزش باد، احتمال وقوع تند باد لحظه‌ای، در مناطق شرقی و شمالی و مستعد استان خیزش گرد و خاک موقتی پیش بینی می‌شود.